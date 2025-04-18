В НБУ объяснили, как будет работать система страхования военных рисков

В Нацбанке подчеркнули, что создание системы будет способствовать развитию экономики и активизации строительства жилья для людей, потерявших его.

Фото: Getty Images

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Как ранее сообщала «Судебно-юридическая газета», в Украине планируют создать Государственное агентство по страхованию военных рисков, которое будет страховать бизнес и домохозяйства.

Первый заместитель главы Национального банка Екатерина Рожкова рассказала подробности законопроекта 12372 о системе страхования военных рисков, передает пресс-служба НБУ.

Она отметила, что после принятия соответствующего закона парламентом эта система может заработать достаточно быстро.

«Развитие полнофункциональной системы страхования военных рисков является критически важной задачей для Украины в условиях войны, учитывая небольшую емкость украинского страхового рынка и ограниченный доступ к рынку международного перестрахования», – подчеркнула Екатерина Рожкова.

Также она поделилась ключевыми деталями законопроекта:

обязательному страхованию будут подлежать объекты залога по банковским кредитам и объекты жилищного строительства на весь период нового строительства, реконструкции или капитального ремонта, что будет способствовать росту спроса на инвестиционные кредиты, повысит качество залога и, соответственно, снизит банковскую премию за риск при кредитовании. Все эти факторы будут способствовать ускорению экономического роста;

при наличии договора страхования военных рисков от международных компаний или специализированных государственных учреждений, в частности ЭКА, заключение нового договора в соответствии с новым законом не потребуется;

в дальнейшем перечень рисков, которые могут быть застрахованы в рамках системы, может быть расширен. В частности, после войны — на политические и климатические риски, риски техногенных катастроф. То есть на направления, которые рынок не готов взять на себя, поэтому развитием этой системы на первых этапах будет заниматься государство;

отечественные страховые компании смогут работать с агентством как посредники, за что будут получать вознаграждение, или напрямую как страховщики, принимая на себя часть риска;

вопросами фиксации и оценки убытков будут заниматься страховщики, что предусматривает оплату соответствующих услуг агентством. Со временем роль агентства будет еще более сужаться, ведь государство не ставит целью заменить собой рынок;

государственное агентство сможет предложить международным перестраховщикам присоединиться к системе и пакетно перестраховывать накопленные риски, так как небольшие объемы им неинтересны, а крупные объемы отдельные компании в розничном сегменте рынка не генерируют;

набор страховых продуктов и условия страховых договоров будут стандартными, однако это не отменяет потенциальную возможность участников рынка застраховать на добровольной основе другие объекты, используя продукты агентства и предварительно согласовав с ним возможность перестрахования.

Екатерина Рожкова отметила, что за более чем три года войны отечественный страховой рынок изменился, и сегодня отдельные страховщики уже заключают договоры страхования военных рисков. Однако общий размер капитала страховщиков, авторизованных в Украине, по состоянию на 31 декабря 2024 года составляет лишь 18,3 млрд грн (444 млн долл. США), что недостаточно для обеспечения масштабного покрытия военных рисков. На данный момент страховщики принимают на страхование от военных рисков в основном автомобили и небольшие объекты недвижимости (с лимитом ответственности до 250 тыс. долл. США). Иностранные страховые компании работают с крупными проектами точечно, что не позволяет удовлетворить потребности рынка в целом.

«Желательно двигаться максимально быстро, ведь создание системы будет способствовать развитию экономики и активизации строительства жилья для людей, которые его потеряли», – подытожила Екатерина Рожкова.

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