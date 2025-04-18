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Херсонский апелляционный суд подтвердил 13 лет заключения для мужчины, работавшего на оккупантов

16:51, 18 апреля 2025
Адвокат обвиняемого просил закрыть уголовное производство по мотивам допущения судом первой инстанции существенного нарушения требований УПК Украины.
Херсонский апелляционный суд подтвердил 13 лет заключения для мужчины, работавшего на оккупантов
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Херсонский апелляционный суд оставил без изменений приговор городского суда в отношении гражданина, обвиняемого в коллаборационной деятельности. Мужчина добровольно занял должность в незаконном правоохранительном органе, созданном на временно оккупированной территории. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Однако в апелляционной жалобе адвокат обвиняемого просит отменить оспариваемый приговор, а уголовное производство закрыть по мотивам допущения судом первой инстанции существенного нарушения требований УПК Украины.

Так, апеллянт считал, что обвинительный акт в выделенном уголовном производстве составлен после истечения процессуального срока досудебного расследования, исходя из чего, согласно требованиям ст. 283 УПК Украины, суд должен вынести оправдательный приговор, а уголовное производство закрыть.

Однако апелляционный суд пришел к выводу, что городской суд правильно квалифицировал действия обвиняемого, обвинительный акт в отношении гражданина составлен с соблюдением УПК Украины и в пределах срока досудебного расследования, вынесен законный и справедливый приговор. Поэтому его коллегия судей не изменила решение.

Коллаборационисту назначено 13 лет лишения свободы с лишением права занимать должности в органах государственной власти и органах местного самоуправления, в государственных и коммунальных предприятиях, учреждениях и организациях, предоставляющих публичные услуги, сроком на 15 лет, с конфискацией всего принадлежащего ему на праве собственности имущества.

Срок отбывания наказания гражданину постановлено исчислять с момента его фактического задержания для исполнения приговора.

По результатам апелляционного рассмотрения Херсонский апелляционный суд оставил без удовлетворения апелляционную жалобу защитника, а приговор суда первой инстанции без изменений.

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