Херсонский апелляционный суд подтвердил 13 лет заключения для мужчины, работавшего на оккупантов

Адвокат обвиняемого просил закрыть уголовное производство по мотивам допущения судом первой инстанции существенного нарушения требований УПК Украины.

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Херсонский апелляционный суд оставил без изменений приговор городского суда в отношении гражданина, обвиняемого в коллаборационной деятельности. Мужчина добровольно занял должность в незаконном правоохранительном органе, созданном на временно оккупированной территории. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Однако в апелляционной жалобе адвокат обвиняемого просит отменить оспариваемый приговор, а уголовное производство закрыть по мотивам допущения судом первой инстанции существенного нарушения требований УПК Украины.

Так, апеллянт считал, что обвинительный акт в выделенном уголовном производстве составлен после истечения процессуального срока досудебного расследования, исходя из чего, согласно требованиям ст. 283 УПК Украины, суд должен вынести оправдательный приговор, а уголовное производство закрыть.

Однако апелляционный суд пришел к выводу, что городской суд правильно квалифицировал действия обвиняемого, обвинительный акт в отношении гражданина составлен с соблюдением УПК Украины и в пределах срока досудебного расследования, вынесен законный и справедливый приговор. Поэтому его коллегия судей не изменила решение.

Коллаборационисту назначено 13 лет лишения свободы с лишением права занимать должности в органах государственной власти и органах местного самоуправления, в государственных и коммунальных предприятиях, учреждениях и организациях, предоставляющих публичные услуги, сроком на 15 лет, с конфискацией всего принадлежащего ему на праве собственности имущества.

Срок отбывания наказания гражданину постановлено исчислять с момента его фактического задержания для исполнения приговора.

По результатам апелляционного рассмотрения Херсонский апелляционный суд оставил без удовлетворения апелляционную жалобу защитника, а приговор суда первой инстанции без изменений.

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