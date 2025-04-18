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Судили херсонского «эксперта» оккупационной полиции за коллаборационную деятельность

20:34, 18 апреля 2025
Коллаборационистку из Херсона приговорили к 15 годам с конфискацией имущества.
Судили херсонского «эксперта» оккупационной полиции за коллаборационную деятельность
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Приговором Херсонского городского суда Херсонской области гражданка признана виновной в совершении уголовного преступления (преступления), предусмотренного ч.7 ст.111-1 УК Украины и назначено наказание в виде лишения свободы на срок 15 лет с лишением права занимать должности в органах государственной власти, государственного управления, местного самоуправления, правоохранительных органах и заниматься деятельностью, связанной с предоставлением публичных услуг на срок 15 лет с конфискацией всего имущества, которое является собственностью осужденной. Об этом сообщила пресс-служба Херсонского апелляционного суда.

Следствием было установлено, что подсудимая достоверно зная о вооруженной агрессии рф против Украины как обстоятельство, которое является общеизвестным фактом, а также точно зная о факте захвата г. Херсон вооруженными формированиями рф, действуя умышленно, поддерживая военную агрессию рф на территории Украины, согласилась на предложение неустановленных лиц из числа военнослужащих и представителей спецслужб рф в г. Херсон. Херсон и добровольно 26.07.2022 заняла должность так называемого «эксперта отдела физико-химических исследований ЭКЦ ГУ МВД Херсонской области», то есть должность в незаконно созданном оккупационными властями на временно оккупированной территории г. Херсон правоохранительном органе.

На занимаемой должности с момента своего назначения и по настоящее время, преследуя свои преступные намерения и цели, выполняет функции по проведению физико-химических экспертных исследований, по результатам которых готовит соответствующие выводы экспертиз незаконного правоохранительного органа.

Судом первой инстанции действия обвиняемой были квалифицированы как коллаборационная деятельность, а именно добровольное занятие гражданином Украины должности в незаконном правоохранительном органе, созданном на временно оккупированной территории Херсонской области.

Не соглашаясь с приговором суда первой инстанции адвокат подсудимой подал апелляционную жалобу ссылаясь на то, что исследованными в ходе судебного разбирательства доказательствами не подтверждено совершение гражданкой А. уголовного преступления, предусмотренного ч.7 ст.111-1 УК Украины, показания свидетелей подтверждают создание и функционирование во время оккупации незаконного правоохранительного органа, а гражданка А. им неизвестна и они не владеют информацией о ее деятельности в должности эксперта.

Сторона обвинения возражала против удовлетворения апелляционной жалобы, считала приговор суда законным и обоснованным.

Заслушав участников судебного процесса, коллегия судей судебной палаты по рассмотрению уголовных дел Херсонского апелляционного суда пришла к выводу, что судом первой инстанции всесторонне, полно и беспристрастно исследованы все доказательства, предоставленные сторонами производства, которым судом дана оценка с точки зрения их принадлежности, допустимости, достоверности, а совокупность собранных доказательств - с точки зрения достаточности и взаимосвязи для вывода о доказанности виновности обвиняемого.

По результатам апелляционного рассмотрения Херсонский апелляционный суд оставил без удовлетворения апелляционную жалобу защитника, а приговор суда первой инстанции без изменений.

Дело № 766/990/23.

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