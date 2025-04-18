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Судили херсонську «експертку» окупаційної поліції за колабораційну діяльність

20:34, 18 квітня 2025
Колаборантку з Херсона засудили до 15 років із конфіскацією майна.
Судили херсонську «експертку» окупаційної поліції за колабораційну діяльність
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Вироком Херсонського міського суду Херсонської області громадянку визнано винною у вчиненні кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.7 ст.111-1 КК України та призначено покарання у виді позбавлення волі на строк 15 років з позбавленням права обіймати посади в органах державної влади, державного управління, місцевого самоврядування, правоохоронних органах та займатися діяльністю, пов’язаною з наданням публічних послуг на строк 15 років з конфіскацією всього майна, яке є власністю засудженої. Про це повідомила пресслужба Херсонського апеляційного суду.

Слідством було встановлено, що підсудна достовірно знаючи про збройну агресію рф проти України як обставину, яка є загальновідомим фактом, а також достеменно знаючи про факт захоплення м. Херсон збройними формуваннями рф, діючи умисно, підтримуючи воєнну агресію рф на території України, погодилась на пропозицію невстановлених осіб з числа військовослужбовців та представників спецслужб рф у м. Херсон та добровільно 26.07.2022 зайняла посаду так званого «эксперта отдела физико-химических исследований ЭКЦ ГУ МВД Херсонской области», тобто посаду у незаконно створеному окупаційною владою на тимчасово окупованій території м. Херсон правоохоронному органі.

На займаній посаді з моменту свого призначення та по цей час, переслідуючи свої злочинні наміри та цілі, виконує функції щодо проведення фізико-хімічних експертних досліджень, за результатами яких готує відповідні висновки експертиз незаконного правоохоронного органу.

Судом першої інстанції дії обвинуваченої були кваліфіковані як колабораційна діяльність, а саме добровільне зайняття громадянином України посади в незаконному правоохоронному органі, створеному на тимчасово окупованій території Херсонської області.

Не погоджуючись з вироком суду першої інстанції адвокат підсудної подав апеляційну скаргу посилаючись на те, що дослідженими в ході судового розгляду доказами не підтверджено скоєння громадянкою А. кримінального правопорушення, передбаченого ч.7 ст.111-1 КК України, що покази свідків  підтверджують створення та функціонування під час окупації незаконного правоохоронного органу, а громадянка А. їм невідома та вони не володіють інформацією щодо її діяльності на посаді експерта.

Сторона обвинувачення заперечувала проти задоволення апеляційної скарги, вважала вирок суду законним та обґрунтованим.

Заслухавши учасників судового процесу, колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Херсонського апеляційного суду дійшла висновку, що судом першої інстанції всебічно, повно й неупереджено дослідженні всі докази, надані сторонами провадження, яким судом надана оцінка з точки зору їх належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв'язку для висновку про доведеність винуватості обвинуваченого.

За результатами апеляційного розгляду Херсонський апеляційний суд залишив без задоволення апеляційну скаргу захисника, а вирок суду першої інстанції без змін.

Справа № 766/990/23.

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