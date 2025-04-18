Віцепрезидент США Венс заявив, що оптимістично налаштований щодо переговорів про припинення вогню

За його словами, є деякі питання, які потрібно вирішити.

Джерело фото: Ansa

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Віцепрезидент США Джей Ді Венс висловив оптимізм у питанні переговорів про припинення вогню в Україні. Про це він сказав під час свого візиту до Риму, пише Sky News.

«У нас є деякі питання, які потрібно вирішити: я поінформую прем'єр-міністра (ред: главу уряду Італії Джорджу Мелоні) про переговори між Росією і Україною, ми вже говорили про це раніше, у нас є відчуття позитиву і оптимізму», — сказав він.

Наразі Венс перебуває з візитом в Італії, який триватиме з 18 по 20 квітня.

Раніше президент США Дональд Трамп заявив, що очікує відповіді від Росії щодо перемир'я вже цього тижня. Трамп уточнив, що після отримання відповіді РФ буде ухвалено рішення.

Також американський президент висловив віру в наближення миру в Україні.

«Ми побачимо, що це буде. Ми дізнаємося про це цього тижня, дуже скоро, ми дізнаємося, що це буде. Ми збираємося отримати від них інформацію цього тижня, дуже скоро, і подивимося. Але ми хочемо, щоб це припинилося. Ми хочемо, щоб смерть і вбивства припинилися», - зазначив президент США.

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