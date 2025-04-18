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Вице-президент США Вэнс заявил, что оптимистично настроен по переговорам о прекращении огня

15:21, 18 апреля 2025
По его словам, есть некоторые вопросы, которые нужно решить.
Вице-президент США Вэнс заявил, что оптимистично настроен по переговорам о прекращении огня
Источник фото: Ansa
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Вице-президент США Джей Ди Вэнс выразил оптимизм по поводу переговоров о прекращении огня в Украине. Об этом он заявил во время своего визита в Рим, пишет Sky News.

«У нас есть некоторые вопросы, которые нужно решить: я проинформирую премьер-министра (ред: главу правительства Италии Джорджу Мелони) о переговорах между Россией и Украиной, мы уже говорили об этом ранее, у нас есть ощущение позитива и оптимизма», — сказал он.

На данный момент Вэнс находится с визитом в Италии, который продлится с 18 по 20 апреля.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что ожидает ответа от России по поводу перемирия уже на этой неделе. Трамп уточнил, что после получения ответа РФ будет принято решение.

Также американский президент выразил веру в приближение мира в Украине.

«Мы увидим, что это будет. Мы узнаем об этом на этой неделе, очень скоро, мы узнаем, что это будет. Мы собираемся получить от них информацию на этой неделе, очень скоро, и посмотрим. Но мы хотим, чтобы это прекратилось. Мы хотим, чтобы смерть и убийства прекратились», — отметил президент США.

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США Украина война

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