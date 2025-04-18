Херсонський апеляційний суд підтвердив 13 років ув'язнення для чоловіка, що працював на окупантів

Адвокат обвинуваченого просив закрити кримінальне провадження з мотивів допущення судом першої інстанції істотного порушення вимог КПК України.

Фото: Херсонський апеляційний суд

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Херсонський апеляційний суд залишив без змін вирок міського суду щодо громадянина, обвинуваченого у колабораційній діяльності. Чоловік добровільно обійняв посаду у незаконному правоохоронному органі, створеному на тимчасово окупованій території. Про це повідомляє пресслужба суду.

Однак в апеляційній скарзі адвокат обвинуваченого просить оскаржуваний вирок скасувати, а кримінальне провадження закрити з мотивів допущення судом першої інстанції істотного порушення вимог КПК України.

Так, апелянт вважав, що обвинувальний акт у виділеному кримінальному провадженні складено після закінчення процесуального строку досудового розслідування, зважаючи на що, відповідно до вимог ст. 283 КПК України, суд має винести виправдувальний вирок, а кримінальне провадження закрити.

Проте апеляційний суд дійшов висновку, що міський суд дії обвинуваченого кваліфікував правильно, обвинувальний акт стосовно громадянина складено з дотриманням КПК України та в межах строку досудового розслідування, ухвалив законний і справедливий вирок. Тож його колегія суддів не змінила.

Колаборанту призначено 13 років ув’язнення з позбавленням права обіймати посади, в органах державної влади та органах місцевого самоврядування, у державних та комунальних підприємствах, установах та організаціях, що надають публічні послуги, строком на 15 років, з конфіскацією всього належного йому на праві власності майна.

Строк відбування покарання громадянину постановлено рахувати з моменту його фактичного затримання для виконання вироку.

За результатами апеляційного розгляду Херсонський апеляційний суд залишив без задоволення апеляційну скаргу захисника, а вирок суду першої інстанції без змін.

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