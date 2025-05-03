С мая для бывших «ограниченно годных» военнослужащих обновили базовую военную подготовку

С 1 мая в Украине обновлена ​​программа подготовки для военнослужащих, ранее признанных «ограниченно годными».

Источник фото: Вооруженные Силы Канады с Украиной

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С 1 мая для военнослужащих, которые ранее были признаны «ограниченно годными» и назначены на службу в частях обеспечения, подразделениях охраны, ТЦК и СП, высших военных учебных заведениях, учебных центрах, учреждениях, медицинских подразделениях, а также в подразделениях логистики, связи и охраны, базовая военная подготовка (БЗВП) проводится по сокращенной процедуре. Также для них предусмотрен пониженный уровень физических нагрузок. Об этом сообщает Центр стратегических коммуникаций (СтратКом) Вооруженных Сил Украины.

«Изменения в БЗВП для бывшей категории “ограниченно годных”! Начиная с 1 мая, таких военнослужащих ожидает обновленная программа: сокращение срока подготовки до одного месяца (вместо 45 суток); снижение уровня физических нагрузок; формирование отдельных учебных подразделений (рот или взводов)», — указали там.

Также сообщается, что речь идет о военнослужащих, которые только что были призваны на службу, а также о тех, кто ранее проходил обучение на кафедрах военной подготовки или по различным причинам проходит БЗВП повторно.

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