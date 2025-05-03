Судью ООН Лидию Мугамбе осудили за современное рабство: использовала труд молодой женщини как рабыни

Прокуратура доказала, что Мугамбе незаконно оформила для женщины визу, по которой та должна была работать в дипломатическом учреждении в Лондоне, но практически была принуждена к рабству.

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Судью Организации Объединенных Наций Лидию Мугамбе приговорили к шести годам и четырем месяцам лишения свободы за принуждение молодой женщины к неоплачиваемому труду в ее доме. Об этом пишет BBC.

Как установило следствие, 50-летняя Мугамбе, которая в тот момент училась в Оксфордском университете и занимала должность судьи Высокого суда Уганды, удерживала в своем доме в Оксфордшире молодую угандийку, заставляя ее бесплатно работать горничной и няней. Суд признал ее виновной в совершении преступлений, связанных с современным рабством.

Прокуратура доказала, что Мугамбе незаконно оформила для женщины визу, по которой та должна была работать в дипломатическом учреждении в Лондоне, но практически была принуждена к рабству.

Потерпевшая рассказала, что «не может вернуться в Уганду» из-за страха перед возможными последствиями и добавила, что, возможно, больше никогда не увидит свою мать.

Прокуратура также подчеркнула значительный дисбаланс власти между жертвой и подсудимой.

Оксфордский университет, где обучалась Мугамбе, заявил о начале собственного дисциплинарного производства. Британская полиция, в свою очередь, выразила надежду, что этот приговор поможет другим жертвам современного рабства решиться обратиться за помощью.

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