В школах стартовал мониторинг по обеспечению украинского языка в образовательном процессе

В школах Украины стартовал мониторинг использования государственного языка в образовании.

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В школах с 28 апреля начался третий этап мониторингового исследования по обеспечению функционирования государственного языка в образовательном процессе. Такой мониторинг проводится в рамках совместного проекта Уполномоченного по защите государственного языка Тараса Креминя и Государственной службы качества образования Украины.

Цель исследования:

выявить актуальные тенденции в использовании украинского языка в образовательной среде;

определить факторы, влияющие на языковые практики участников образовательного процесса в пределах учреждения и за его пределами;

оценить уровень мотивации к совершенствованию владения государственным языком;

провести анализ мотивации к повышению уровня владения государственным языком;

изучить наличие и качество учебно-методических и цифровых ресурсов для изучения украинского языка.

Исследование проводится четвертый год подряд, отметил Тарас Креминь.

Уполномоченный подчеркнул важность соблюдения статьи 21 Закона о государственном языке, которая предусматривает обязательное применение украинского языка в учебных заведениях, и призвал всех участников образовательного процесса к активному сотрудничеству в вопросе утверждения государственного языка в школах и за их пределами.

В течение 2022–2025 годов Уполномоченный и Государственная служба качества образования Украины проводили ежегодные мониторинги применения украинского языка как государственного в учреждениях общего среднего образования, в рамках которых опрашивались ученики, их родители и учителя по вопросам языка общения в образовательном процессе, во время перемен, в повседневной жизни и в использовании онлайн-контента.

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