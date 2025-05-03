В Житомире на полигоне твердых бытовых отходов произошел масштабный пожар — начато расследование

Общая площадь возгорания составляет 1300 кв. м.

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В Житомире на территории городского полигона твердых бытовых отходов КАТП 0628 произошел масштабный пожар – огонь охватил площадь более 1300 квадратных метров. Об этом сообщает областная прокуратура.

В связи с инцидентом прокуратура открыла два уголовных производства: по факту загрязнения атмосферного воздуха (ч. 1 ст. 241 УК Украины) и служебной халатности (ст. 367 УК Украины). В настоящее время продолжается досудебное расследование.

Правоохранители устанавливают обстоятельства возгорания, а также проверяют, соблюдены ли требования безопасности и экологические нормы на объекте.

По данным экологов, в городе не зафиксированы органолептические признаки загрязнения атмосферного воздуха.

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