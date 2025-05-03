У Житомирі на полігоні твердих побутових відходів сталася масштабна пожежа — розпочато розслідування

Загальна площа займання становить 1300 кв. м.

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У Житомирі на території міського полігону твердих побутових відходів КАТП 0628 сталася масштабна пожежа — вогонь охопив площу понад 1300 квадратних метрів. Про це повідомляє обласна прокуратура.

У зв’язку з інцидентом прокуратура відкрила два кримінальні провадження: за фактом забруднення атмосферного повітря (ч. 1 ст. 241 КК України) та службової недбалості (ст. 367 КК України). Наразі триває досудове розслідування.

Правоохоронці встановлюють обставини займання, а також перевіряють, чи були дотримані вимоги безпеки та екологічні норми на об’єкті.

За даними екологів, у місті не зафіксовано органолептичних ознак забруднення атмосферного повітря.

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