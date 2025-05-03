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Росія била по Харкову дронами з термобаричною бойовою частиною – прокуратура

18:58, 3 травня 2025
У прокуратурі заявили, що Харків атакували дронами з термобаричними бойовими частинами.
Росія била по Харкову дронами з термобаричною бойовою частиною – прокуратура
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Під час атаки на Харків вночі 2 травня ворог використовував безпілотники з термобаричними бойовими частинами. Про це повідомила пресслужба Харківської обласної прокуратури.

У відомстві зазначили, що таке озброєння створює потужну вибухову хвилю та високотемпературну хмару, що спричиняє масштабні руйнування і численні жертви серед цивільного населення.

У прокуратурі вказали, що використання дронів з термобаричними бойовими частинами є особливо небезпечним і може свідчити про умисне порушення норм міжнародного гуманітарного права.

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Харків війна

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