Россия била по Харькову дронами с термобарическими боевыми частями — прокуратура

В прокуратуре заявили, что Харьков атаковали дронами с термобарическими боевыми частями.

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Во время атаки на Харьков ночью 2 мая враг использовал беспилотники с термобарическими боевыми частями. Об этом сообщила пресс-служба Харьковской областной прокуратуры.

В ведомстве отметили, что такое вооружение создает мощную взрывную волну и высокотемпературное облако, что вызывает масштабные разрушения и многочисленные жертвы среди гражданского населения.

В прокуратуре указали, что использование дронов с термобарическими боевыми частями является особо опасным и может свидетельствовать об умышленном нарушении норм международного гуманитарного права.

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