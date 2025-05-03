Нужно ли менять отчество ребенка, если отец сменил имя: объяснение Минюста

Во время действия военного положения в Украине заявление об изменении имени, а также заявление об изменении имени отца и отчества малолетнего ребенка в актовой записи о рождении ребенка, можно подать, лично обратившись в любой ГРАГС.

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Министерство юстиции Украины рассказывает, нужно ли менять отчество ребенка, если отец сменил имя.

Государственная регистрация рождения ребенка осуществляется органом государственной регистрации актов гражданского состояния с одновременным определением его происхождения и присвоением фамилии, собственного имени и отчества в соответствии с нормами Семейного кодекса Украины.

Со временем отец ребенка может принять решение о смене своего имени. Тогда возникает вопрос: нужно ли менять отчество в свидетельстве о рождении его ребенка?

Смена отчества ребенка при изменении имени отца не является обязательной процедурой. Она рекомендована, поскольку позволяет одним документом — свидетельством о рождении ребенка — подтвердить факт родственных отношений. Однако если такие изменения не внести в актовую запись о рождении ребенка — все ранее выданные ему документы остаются действительными, а факт родственных отношений будет подтверждаться дополнительным документом — свидетельством о смене имени отца.

При подаче заявления о смене имени (то есть был Сергей, стал Владимир) сотрудник отдела государственной регистрации актов гражданского состояния (далее — ЗАГС) разъясняет заявителю, что при наличии у него малолетних детей в их актовые записи о рождении можно внести соответствующие изменения, в частности изменить его имя как отца ребенка и отчество ребенка.

Для этого, после государственной регистрации смены имени, необходимо подать в ЗАГС заявление родителей о смене отчества ребенка и по результатам его рассмотрения получить новое свидетельство о рождении ребенка с обновленными данными.

Куда необходимо обратиться, чтобы изменить отчество?

Во время действия военного положения в Украине заявление о смене имени, а также заявление о смене имени отца и отчества малолетнего ребенка в актовой записи о рождении ребенка можно подать, лично обратившись в любой ЗАГС, независимо от зарегистрированного места жительства заявителя.

Для подачи заявления предъявляется паспорт гражданина Украины.

Реализация права на изменение отчества зависит от возраста ребенка.

У ребенка, не достигшего 14-летнего возраста, можно изменить отчество при условии, что отец этого ребенка сменил собственное имя. Для этого нужно подать в ЗАГС совместное заявление обоих родителей ребенка (или только отца — в случае, если мать умерла, признана безвестно отсутствующей, объявлена умершей, признана ограниченно дееспособной, недееспособной) о смене отчества ребенка. К заявлению прилагается свидетельство (свидетельства) о рождении ребенка (детей). После внесения изменений в актовую запись о рождении малолетнего ребенка заявителю будет повторно выдано свидетельство о рождении с обновленными данными. Ранее выданные свидетельства о рождении малолетних детей заявителя изымаются и уничтожаются в установленном порядке.

Ребенок в возрасте от 14 до 16 лет может самостоятельно подать заявление о смене отчества, только при наличии письменного согласия обоих родителей (или одного из родителей — в случае, если второй из родителей умер, признан безвестно отсутствующим, объявлен умершим, признан ограниченно дееспособным, недееспособным, лишен родительских прав в отношении этого ребенка, а также если сведения об отце (матери) ребенка исключены из актовой записи о его рождении или если сведения о мужчине как об отце ребенка внесены в актовую запись о его рождении по заявлению матери). При этом смена имени отцом не обязательна.

Заявление о согласии родителей (одного из родителей) или опекуна на изменение фамилии и (или) собственного имени, и (или) отчества малолетнего ребенка может подаваться ими лично, а в случае, когда такое заявление по уважительной причине не может быть подано лично одним из родителей, это заявление, подлинность подписи на котором удостоверяется нотариально, может быть подано от его имени вторым из родителей.

Ребенок, достигший 16-летнего возраста, может самостоятельно подать заявление о смене отчества. Согласие родителей на такую смену, а также смена имени отцом не требуются.

В последних двух случаях в отдел государственной регистрации актов гражданского состояния лично заявителем подается заявление о смене имени, к которому прилагаются:

а) свидетельство о рождении заявителя;

б) свидетельство о браке (в случае, если заявитель состоит в браке);

в) свидетельство о расторжении брака (в случае, если брак расторгнут);

г) свидетельства о рождении детей (в случае, если заявитель имеет малолетних или несовершеннолетних детей);

ґ) свидетельства о смене имени заявителя, отца или матери, если оно ранее было изменено;

д) фотография заявителя;

є) квитанция об уплате государственной пошлины.

После государственной регистрации смены имени заявителю выдается свидетельство о смене имени, которое является основанием для обязательного обращения в течение одного месяца в территориальные подразделения Государственной миграционной службы для обмена паспорта.

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