Грозы и сильные порывы ветра — 4 мая в Украине объявлен желтый уровень опасности

4 мая синоптики прогнозируют непогоду в большинстве областей.

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В Украине ожидаются сильные порывы ветра и грозы. В частности, как предупреждают в Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям, по прогнозам синоптиков Укргидрометцентра 4 мая днем в Киеве, западных, северных, Винницкой и Черкасской областях ожидаются грозы.

«На всей территории страны, кроме юго-востока — порывы ветра 15–20 м/с. Объявлен I уровень опасности, желтый», — говорится в сообщении.

Погодные условия могут привести к осложнению работы энергетических, строительных, коммунальных предприятий и движению транспорта.

В ГСЧС призывают быть осторожными.

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