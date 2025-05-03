В ПФУ объяснили, при каких условиях начинаются страховые выплаты в случае профзаболевания

Ежемесячные страховые выплаты устанавливаются с даты, когда экспертная команда по оценке повседневного функционирования официально определяет степень потери профтрудоспособности в результате несчастного случая или профзаболевания.

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ПФУ Донецкой области рассказывает, при каких условиях начинаются страховые выплаты при профзаболевании.

Отмечается, что ежемесячные страховые выплаты устанавливаются с даты, когда экспертная команда по оценке повседневного функционирования официально определяет степень потери профессиональной трудоспособности в результате несчастного случая или профзаболевания.

Если потерпевший обращается впервые через три года после установления стойкой потери трудоспособности из-за несчастного случая, страховые выплаты начинаются со дня подачи заявления (согласно постановлению правления ПФУ от 26.01.2024 №4-1).

Как подать заявление на страховую выплату – смотрите на видео.

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