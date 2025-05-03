В Хмельницком будут судить мужчину, который требовал у знакомой 10 тысяч, а затем изнасиловал ее

Мужчина придумал долг в 10 тысяч и угрозами добивался денег.

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В Хмельницком будут судить 27-летнего мужчину, который, по версии следствия, потребовал деньги у знакомой, а во время одной встречи ее изнасиловал. Об этом сообщает областная прокуратура.

Под предлогом надуманного долга он требовал у знакомой 10 тысяч гривен ежемесячно. Свои требования обвиняемый сопровождал угрозами, преследованием, повреждением имущества. Во время одной из встреч он изнасиловал женщину.

Злоумышленник был задержан в феврале этого года. Ему избрали безальтернативную меру пресечения в виде содержания под стражей.

Ему грозит лишение свободы до 12 лет.

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