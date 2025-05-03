Впервые в истории морской дрон Magura уничтожил российский самолет Су-30, видео

Су-30 сбит под Новороссийском.

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Впервые в мире украинские воины из морского дрона Magura V5 уничтожили российский самолет Су-30 под Новороссийском.

"Спецподразделением ГУР МО Украины во взаимодействии с СБУ и Силами обороны Украины в Черном море ликвидирован российский Су-30 – это первое в мире уничтожение боевого самолета морским дроном", - рассказали в ГУР.

Удар по российскому самолету нанесли воины спецподразделения ГУР МО Украины Group 13 ракетой беспилотной морской платформы Magura.

Многоцелевой истребитель РФ, чья ориентировочная стоимость составляет около 50 миллионов долларов, вспыхнул в воздухе и в конце концов упал в море.

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