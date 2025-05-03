Зеленский рассказал, какие два варианта размещения контингента в Украине рассматриваются

По словам Президента, есть два направления.

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Президент Владимир Зеленский во время общения с журналистами заявил, что существует два разных подхода по вопросу контингента в Украине.

«У нас были заседания и разговоры по поводу контингента или коалиции — есть два разных подхода. Но и в первом, и во втором случае — это большая армия Украины. То есть мы все это понимаем. Сильная армия — армия, способная защищаться. И для нас это действительно номер один в гарантиях безопасности. Мы открыто об этом говорим. Далее есть два направления. Это контингент в серьезном количестве, или это контингент, который в меньшем количестве показывает присутствие. То есть меньшего количества, но с подключением, если есть пятая статья. Или что-то наподобие пятой статьи», — рассказал Зеленский о вариантах гарантий безопасности для Украины.

По его словам, большое количество контингента необходимо тогда, когда нет «американского бэкстопа» — то есть гарантий безопасности со стороны США.

Отметим, что Президент Украины подчеркнул, что вкладом США в инвестиционный фонд по соглашению о полезных ископаемых могут стать системы противовоздушной обороны, необходимые для защиты украинской инфраструктуры и населения

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