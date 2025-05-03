В Киеве мужчина повредил банкомат бетонным блоком, возмутившись, что на карте нет денег

В Киеве мужчина разбил банкомат бетонным блоком и палкой, потому что на карточке не было денег.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В столице полицейские задержали мужчину за повреждение банкомата — он, обнаружив отсутствие средств на собственном счете, решил отомстить банковскому учреждению. Теперь ему за хулиганские действия грозит до пяти лет ограничения свободы. Об этом сообщили в полиции Киева.

Как отмечается, в полицию обратились представители службы безопасности одного из банков. Заявители сообщили, что неизвестные повредили банкомат в Дарницком районе.

Правоохранителям удалось установить, что ночью неизвестный при помощи бетонного блока и палки повредил банкомат и скрылся в неизвестном направлении. Денежные средства остались на месте.

Задержанный полицейскими мужчина объяснил свой поступок тем, что хотел проверить состояние счета, а когда увидел отсутствие денег, решил отомстить банку и разбил банкомат.

Мужчине сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 296 Уголовного кодекса Украины — хулиганство.

Сейчас задержанного проверяют на возможную причастность к другим уголовным правонарушениям на территории Киева.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.