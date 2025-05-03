Президент Сербии Вучич госпитализирован в Белграде — что известно

Вучич внезапно заболел во время визита в США.

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Президент Сербии Александр Вучич помещен на лечение в Военно-медицинскую академию в Белграде, сообщает сербский телерадиоканал РТС.

Причины госпитализации не уточняются.

По сообщению РТС, Вучичу стало плохо во время визита в США, из-за этого он не смог провести все запланированные встречи.

Напомним, что Александр Вучич внезапно заболел во время важного визита в США. Сообщалось, что он обратился за медицинской помощью и после обследования решил вернуться в Сербию.

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