Президент Сербії Вучич госпіталізований у Белграді — що відомо

Вучич раптово захворів під час візиту до США.

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Президент Сербії Александр Вучич поміщений на лікування до Військово-медичної академії у Белграді, повідомляє сербський телерадіоканал РТС.

Причини госпіталізації не уточнюються.

За повідомленням РТС, Вучичу стало зле під час візиту до США, тому він не зміг провести всі заплановані зустрічі.

Нагадаємо, що Александр Вучич раптово захворів під час важливого візиту до США. Повідомлялося, що він звернувся по медичну допомогу і після обстеження вирішив повернутися до Сербії.

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