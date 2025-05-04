Легализация иностранных документов: что нужно знать

Способ легализации справки зависит от страны, резидентом которой является лицо, получающее доходы, а именно: консульская легализация, проставление апостиля, или без какого-либо подтверждения.

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Налоговая служба Львовской области объясняет, что для признания справки действительной на территории Украины она должна пройти процедуру легализации.

Легализация иностранных документов — это процедура, обеспечивающая признание законности и подлинности официальных документов, выданных в другой стране, на территории государства, где они должны быть использованы. Эта процедура регулируется международными и внутренними правовыми нормами стран. Способ легализации справки зависит от страны, резидентом которой является лицо, получающее доходы, а именно: консульская легализация, проставление апостиля или без какого-либо подтверждения (то есть без консульской легализации и без апостиля).

Порядок консульской легализации официальных документов устанавливается Венской конвенцией «О консульских сношениях» 1963 года, международными договорами и действующим законодательством Украины, а также Инструкцией о порядке консульской легализации официальных документов в Украине и за рубежом, утвержденной приказом Министерства иностранных дел Украины № 113 от 04.06.2002 (далее — Инструкция).

Так, консульская легализация официальных документов, согласно Инструкции, — это процедура подтверждения действительности оригиналов официальных документов или удостоверения подлинности подписей должностных лиц, уполномоченных заверять подписи на документах, а также действительности оттисков штампов, печатей, которыми скреплён документ.

Консульская легализация заключается в подтверждении соответствия документов законодательству государства их происхождения и является удостоверением достоверности подписи должностного лица, его статуса и печати уполномоченного государственного органа на документах и актах для их дальнейшего использования на территории другого государства. Консульская легализация документов может быть проведена либо на территории государства, выдавшего этот документ, либо на территории государства, где используется этот документ.

22 декабря 2003 года для Украины вступила в силу Гаагская Конвенция, отменяющая требование легализации иностранных официальных документов, 1961 года (далее — Гаагская конвенция).

Официальные документы, которые будут использоваться на территории государств — участников Гаагской конвенции, должны быть удостоверены специальным штампом «Apostille» (далее — апостиль), проставленным компетентным органом государства, в котором был составлен документ, и не требуют какого-либо дальнейшего удостоверения (легализации).

Странами-участницами Гаагской конвенции являются большинство государств мира, включая страны Европейского Союза, Соединённые Штаты Америки, Австралию, Японию, Индию и многие другие, которые признают процедуру апостилирования для легализации документов между собой.

В Гаагской конвенции закреплён единый образец апостиля, который имеет стандартизированный формат и содержит необходимые реквизиты для подтверждения подлинности официальных документов, выданных в странах-участницах Гаагской конвенции.

Официальные документы, на которых проставлен апостиль, не требуют какого-либо дальнейшего удостоверения (легализации).

В соответствии с частью второй статьи 3 Гаагской конвенции соблюдение процедуры проставления апостиля не может требоваться государствами — участниками Конвенции, если существуют соглашения между двумя или несколькими государствами, которые отменяют или упрощают данную процедуру, либо освобождают сам документ от легализации.

До 29.12.2023 года Украина была участницей Конвенции о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам от 22 января 1993 года (далее — Конвенция 1993 года). Согласно заключению Министерства юстиции Украины, документы налоговых учреждений иностранных государств, являющихся участниками договоров о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам, на территориях Договаривающихся Сторон должны были приниматься без какого-либо дополнительного удостоверения.

По информации Министерства иностранных дел Украины, действие Конвенции 1993 года и Протокола к ней для Украины прекращено с 29.12.2023 (письмо Министерства иностранных дел Украины от 06.01.2023 № 72/14-612-2008).

Таким образом, с даты прекращения действия Конвенции 1993 года в отношениях с Российской Федерацией и Республикой Беларусь к документам, выданным на территории этих стран, при их предъявлении на территории Украины будет применяться требование удостоверения апостилем в соответствии с Конвенцией, отменяющей требование легализации иностранных официальных документов 1961 года, которая остаётся действующей в отношениях Украины с Российской Федерацией и Республикой Беларусь.

В отношениях с Азербайджанской Республикой, Республикой Армения, Республикой Казахстан, Кыргызской Республикой, Республикой Таджикистан, Туркменистаном Конвенция 1993 года действовала до даты выхода Украины, то есть до 29.12.2023 года.

В отношениях с Республикой Молдова, Республикой Узбекистан и Республикой Грузия действуют двусторонние международные договоры, на основании которых иностранные официальные документы могут приниматься в Украине без дополнительного удостоверения.

Согласно разъяснению относительно применения международных договоров Украины о правовой помощи в части, касающейся отмены требования легализации иностранных официальных документов (письмо Минюста от 12.02.2021 № 1326/12.1.1/26-21), наличие соответствующих положений нельзя толковать как автоматически предполагающих принятие компетентными органами Украины без какого-либо дополнительного удостоверения всех официальных документов, составленных органами иностранных государств, являющихся сторонами таких договоров.

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