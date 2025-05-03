Работникам «Голоса Америки» восстановили доступ к внутренним сетям и анонсировали «следующие шаги»

Ожидается, что работа «Голоса Америки» будет возобновлена ​​на следующей неделе.

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Сотрудникам телерадиоорганизации «Голос Америки», находившимся в вынужденном отпуске, возобновили доступ к внутренним сетям Об этом сообщил бывший работник украинской службы «Голоса Америки» Остап Ярыш.

По его словам, возобновление доступа к внутренним сетям произошло вечером в пятницу, 2 мая.

«На email пришло письмо от руководителей агентства USAGM, которое занимается "Голосом Америки": «В ближайшие дни вы получите указания о следующих шагах по модернизации агентства и выполнения миссии. Мы с нетерпением ждем сотрудничества со всеми вами», — сообщил Ярыш в Фейсбук.

В отдельной переписке представители руководства написали, что USAGM ожидает возобновить работу «Голоса Америки» уже на следующей неделе.

«Что все это означает на практике, пока не совсем ясно. Думаю, у нас будет больше информации в следующие несколько дней», — добавил Ярыш.

В апреле федеральный судья обязал администрацию Дональда Трампа возобновить работу «Голоса Америки» и других новостных агентств, финансируемых правительством США.

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