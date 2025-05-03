Працівникам «Голосу Америки» відновили доступ до внутрішніх мереж і анонсували «наступні кроки»

Очікується, що робота «Голосу Америки» буде відновлена вже наступного тижня.

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Працівникам телерадіоорганізації «Голос Америки», які перебували у вимушеній відпустці, відновили доступ до внутрішніх мереж Про це повідомив колишній працівник української служби «Голосу Америки» Остап Яриш.

За його словами, відновлення доступу до внутрішніх мереж сталося ввечері в пʼятницю, 2 травня.

«На email прийшов лист від керівників агенції USAGM, яка опікується "Голосом Америки": „Найближчими днями ви отримаєте вказівки про наступні кроки щодо модернізації агенції та виконання місії. Ми з нетерпінням чекаємо на співпрацю з усіма вами», — повідомив Яриш у Фейсбук.

В окремому листуванні представники керівництва написали, що USAGM очікує відновити роботу «Голосу Америки» вже наступного тижня.

«Що все це означатиме на практиці, поки що не зовсім ясно. Думаю, будемо мати більше інформації в наступні кілька днів», — додав Яриш.

У квітні федеральний суддя зобов’язав адміністрацію Дональда Трампа відновити роботу «Голосу Америки» та інших новинних агентств, що фінансуються урядом США.

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