Державна служба статистики анонсувала ліквідацію ЄДРПОУ

Державна служба статистики України повідомила, що запускає громадське обговорення щодо майбутнього припинення Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України (ЄДРПОУ).
Зокрема, ідеться про підготовку до поступового переходу на єдину цифрову, прозору та зручну систему ідентифікації суб’єктів господарювання.
Як вказують у Держстаті, це частина ширшої реформи цифровізації державного управління, євроінтеграції та модернізації офіційної статистики.
План заходів, розроблений Держстатом у співпраці з Міністерством юстиції, Міністерством цифрової трансформації, Міністерством економіки, Міністерством фінансів та іншими органами виконавчої влади, передбачає інтеграцію функцій у межах Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань (ЄДР), який веде Мін’юст.
Цей крок:
Планована трансформація відкриває нові можливості:
Інтеграція функцій в одному реєстрі означає:
У Держстаті наголосили, що ЄДРПОУ продовжує й надалі працювати. Йдеться про стратегічний етап громадських консультацій і планування довгострокових змін.
Громадське обговорення триватиме до 25 травня.
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