Державна служба статистики анонсувала ліквідацію ЄДРПОУ

Держстат запускає громадське обговорення щодо поступового припинення Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України.

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Державна служба статистики України повідомила, що запускає громадське обговорення щодо майбутнього припинення Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України (ЄДРПОУ).

Зокрема, ідеться про підготовку до поступового переходу на єдину цифрову, прозору та зручну систему ідентифікації суб’єктів господарювання.

Як вказують у Держстаті, це частина ширшої реформи цифровізації державного управління, євроінтеграції та модернізації офіційної статистики.

План заходів, розроблений Держстатом у співпраці з Міністерством юстиції, Міністерством цифрової трансформації, Міністерством економіки, Міністерством фінансів та іншими органами виконавчої влади, передбачає інтеграцію функцій у межах Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань (ЄДР), який веде Мін’юст.

Цей крок:

враховує потребу в оновленні законодавчої бази відповідно до нового Закону України «Про офіційну статистику»;

забезпечує узгодженість реєстраційної інформації;

готує технічні й правові передумови для ефективної інтеграції.

Планована трансформація відкриває нові можливості:

усунення дублювання державних ІТ-систем та реєстрів;

зменшення бюрократії для бізнесу;

скасування паперових довідок, що дублюються (відомість з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України);

покращення якості та доступності реєстраційних даних;

зміцнення довіри до державної статистики через сучасні цифрові рішення;

впровадження міжнародних підходів до управління даними.

Інтеграція функцій в одному реєстрі означає:

мінус витрати часу та ресурсів,

мінус одна довідка для бізнесу (відомість з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України),

плюс ідентифікація суб’єктів господарювання в одному місці,

плюс цифрова зручність і ефективність державних сервісів.

У Держстаті наголосили, що ЄДРПОУ продовжує й надалі працювати. Йдеться про стратегічний етап громадських консультацій і планування довгострокових змін.

Громадське обговорення триватиме до 25 травня.

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