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Рубіо може працювати радником Трампа з нацбезпеки щонайменше шість місяців — Politico

15:53, 3 травня 2025
Марко Рубіо наразі поєднує одразу дві ключові посади в адміністрації Трампа — держсекретаря і радника з нацбезпеки.
Рубіо може працювати радником Трампа з нацбезпеки щонайменше шість місяців — Politico
Джерело фото: Getty Images/Oliver Contreras/Sipa/Bloomberg
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Голова Держдепу США Марко Рубіо може обіймати посади державного секретаря та радника з національної безпеки президента Дональда Трампа щонайменше шість місяців, а низка високопоставлених радників Трампа зацікавлена в тому, щоб ця домовленість стала постійною. Про це пише Politico з посиланням на трьох високопосадовців Білого дому.

Рубіо не прагнув отримати цю посаду, але Трамп та керівник апарату Сьюзі Вайлз попросили його втрутитися та взяти на себе «більш повний контроль» над апаратом зовнішньої політики адміністрації, додали посадовці.

«Він просто типовий командний гравець, який готовий взятися за будь-яке завдання, необхідне для виконання від президента, – включаючи складні чи ризиковані», – сказав посадовець.

Раніше «Судово-юридична газета» писала, що Майк Волц офіційно залишив посаду радника президента США Дональда Трампа з нацбезпеки. Його обовʼязки тимчасово виконуватиме Марко Рубіо.

Водночас Трамп висунув кандидатуру Волца на посаду посла США в ООН.

Водночас за інформацією ЗМІ, спеціальний посланник Стів Віткофф також розглядається на заміну Волца на посаді радника з національної безпеки, повідомили джерела.

Але Віткофф сказав людям зі свого оточення, що не хоче цієї посади, повідомили CNN два джерела. Відтак, вони не очікують, що його зрештою оберуть на заміну Волца. Хоча вони вказали, що він все ще може обійняти цю посаду, якщо Трамп звернувся би до нього особисто.

«Навіщо йому це робити? Бути обтяженим управлінням міжвідомчою роботою замість того, щоб робити те, що він робить зараз?» — сказала людина, знайома з думкою Віткоффа.

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