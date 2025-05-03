Рубио может работать советником Трампа по нацбезопасности как минимум шесть месяцев — Politico

Марко Рубио в настоящее время объединяет сразу две ключевые должности в администрации Трампа — госсекретаря и советника по нацбезопасности.

Источник фото: Getty Images/Oliver Contreras/Sipa/Bloomberg

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Глава Госдепа США Марко Рубио может занимать должности государственного секретаря и советника по национальной безопасности президента Дональда Трампа как минимум шесть месяцев, а ряд высокопоставленных советников Трампа заинтересован в том, чтобы эта договоренность стала постоянной. Об этом пишет Politico со ссылкой на трех высокопоставленных лиц Белого дома.

Рубио не стремился получить эту должность, но Трамп и руководитель аппарата Сьюзи Вайлз попросили его вмешаться и взять на себя «более полный контроль» над аппаратом внешней политики администрации, добавили должностные лица.

«Он просто типичный командный игрок, который готов взяться за любую задачу, необходимую для выполнения поручения президента — включая сложные или рискованные», — сказал один из должностных лиц.

Ранее «Судебно-юридическая газета» писала, что Майк Уолц официально покинул пост советника президента США Дональда Трампа по национальной безопасности. Его обязанности временно будет исполнять Марко Рубио.

В то же время Трамп выдвинул кандидатуру Уолца на должность посла США в ООН.

В то же время, по информации СМИ, специальный посланник Стив Виткофф также рассматривается как возможная замена Волцу на посту советника по нацбезопасности, сообщили источники.

Однако Виткофф сказал людям из своего окружения, что не хочет занимать эту должность, сообщили CNN два источника. Поэтому они не ожидают, что его в итоге выберут на замену Волцу. Хотя они отметили, что он все еще может занять этот пост, если Трамп обратится к нему лично.

«Зачем ему это? Быть обремененным управлением межведомственной работой вместо того, чтобы делать то, что он делает сейчас?» — сказало лицо, знакомое с позицией Виткоффа.

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