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Для работодателей планируют установить норматив для трудоустройства участников боевых действий

17:46, 3 мая 2025
Согласно законопроекту, наибольшая квота на трудоустройство участников боевых действий предусмотрена именно для органов государственной власти и местного самоуправления.
Для работодателей планируют установить норматив для трудоустройства участников боевых действий
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В Верховной Раде зарегистрировали законопроект о поддержке трудоустройства участников боевых действий (регистрационный номер 13180-1). Об этом сообщил глава парламентского Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

В частности, документ предлагает:

Установить норматив рабочих мест для УБД для работодателей:

  • одно рабочее место — для работодателей, у которых от 8 до 25 сотрудников
  • 5% — для работодателей, у которых более 25 сотрудников
  • 10% — для органов государственной власти и местного самоуправления

Установить выплату компенсации за трудоустройство УБД для работодателей, которые выполняют норматив.

Компенсация выплачивается в размере фактических расходов работодателя на уплату НДФЛ, ВС и ЕСВ за УБД, которые непрерывно в течение полного отчетного квартала были работниками такого работодателя.

Обеспечивается финансирование расходов на профессиональную подготовку, повышение квалификации и переподготовку УБД, а также выплату компенсаций работодателям за трудоустройство ветеранов.

Это будет осуществляться за счет средств, поступающих в Фонд общеобязательного государственного социального страхования на случай безработицы от уплаты работодателями взноса на поддержку трудоустройства УБД.

По словам Гетманцева, согласно законопроекту, наибольшая квота на трудоустройство участников боевых действий предусмотрена именно для органов государственной власти и местного самоуправления.

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Верховная Рада Украины

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