Украина завершила скрининг еще одного раздела переговоров о вступлении в ЕС — Гетманцев

В Брюсселе состоялась двусторонняя встреча между делегациями Украины и Европейской комиссии в рамках официального скрининга соответствия украинского законодательства праву ЕС. На этот раз речь шла о Разделе 26 «Образование и культура», который входит в кластер 3 «Конкурентоспособность и инклюзивное развитие». Об этом сообщил председатель парламентского Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.
Раздел считается одним из самых легких, поскольку не требует прямой имплементации норм права ЕС в национальное законодательство. Согласно статье 6 Договора о функционировании ЕС, компетенция в сфере образования, культуры, молодежи и спорта принадлежит государствам-членам, а роль Евросоюза — поддержка и координация.
Во время встречи украинская делегация представила состояние законодательства по следующим направлениям:
На данный момент в рамках Кластера 3 осталось завершить скрининг только двух разделов — «Налогообложение» и «Экономическая и монетарная политика». Всего для завершения процесса скрининга Украине предстоит пройти ещё 11 разделов из 33.
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