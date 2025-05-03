Украина завершила скрининг еще одного раздела переговоров о вступлении в ЕС — Гетманцев

В Брюсселе завершен скрининг еще одного раздела переговорной рамки – «Образование и культура».

Источник фото: EPA/UPG

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В Брюсселе состоялась двусторонняя встреча между делегациями Украины и Европейской комиссии в рамках официального скрининга соответствия украинского законодательства праву ЕС. На этот раз речь шла о Разделе 26 «Образование и культура», который входит в кластер 3 «Конкурентоспособность и инклюзивное развитие». Об этом сообщил председатель парламентского Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

Раздел считается одним из самых легких, поскольку не требует прямой имплементации норм права ЕС в национальное законодательство. Согласно статье 6 Договора о функционировании ЕС, компетенция в сфере образования, культуры, молодежи и спорта принадлежит государствам-членам, а роль Евросоюза — поддержка и координация.

Во время встречи украинская делегация представила состояние законодательства по следующим направлениям:

политика раннего развития и ухода за детьми, начального и среднего образования;

• законодательство о дошкольном и профессиональном образовании;

• комплексная трансформация высшего образования (расширение автономии университетов, индивидуальные образовательные траектории для студентов, модернизация сети учреждений высшего образования);

• международное сотрудничество и участие в программах ЕС, направленных на поддержку образования и культуры;

• горизонтальные политики и прогресс в цифровой и «зеленой» трансформации;

• государственные инициативы по развитию навыков трудоустройства и обучения в течение жизни;

• развитие молодежных обменов, поощрение участия молодежи в демократической жизни Европы;

• развитие европейского измерения в спорте: честность и открытость спортивных соревнований, сотрудничество между ответственными органами;

• антикоррупционные меры в сфере образования, молодежи, спорта и культуры.

На данный момент в рамках Кластера 3 осталось завершить скрининг только двух разделов — «Налогообложение» и «Экономическая и монетарная политика». Всего для завершения процесса скрининга Украине предстоит пройти ещё 11 разделов из 33.

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