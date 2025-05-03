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Украина завершила скрининг еще одного раздела переговоров о вступлении в ЕС — Гетманцев

17:10, 3 мая 2025
В Брюсселе завершен скрининг еще одного раздела переговорной рамки – «Образование и культура».
Украина завершила скрининг еще одного раздела переговоров о вступлении в ЕС — Гетманцев
Источник фото: EPA/UPG
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В Брюсселе состоялась двусторонняя встреча между делегациями Украины и Европейской комиссии в рамках официального скрининга соответствия украинского законодательства праву ЕС. На этот раз речь шла о Разделе 26 «Образование и культура», который входит в кластер 3 «Конкурентоспособность и инклюзивное развитие». Об этом сообщил председатель парламентского Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

Раздел считается одним из самых легких, поскольку не требует прямой имплементации норм права ЕС в национальное законодательство. Согласно статье 6 Договора о функционировании ЕС, компетенция в сфере образования, культуры, молодежи и спорта принадлежит государствам-членам, а роль Евросоюза — поддержка и координация.

Во время встречи украинская делегация представила состояние законодательства по следующим направлениям:

  • политика раннего развития и ухода за детьми, начального и среднего образования;
    • законодательство о дошкольном и профессиональном образовании;
    • комплексная трансформация высшего образования (расширение автономии университетов, индивидуальные образовательные траектории для студентов, модернизация сети учреждений высшего образования);
    • международное сотрудничество и участие в программах ЕС, направленных на поддержку образования и культуры;
    • горизонтальные политики и прогресс в цифровой и «зеленой» трансформации;
    • государственные инициативы по развитию навыков трудоустройства и обучения в течение жизни;
    • развитие молодежных обменов, поощрение участия молодежи в демократической жизни Европы;
    • развитие европейского измерения в спорте: честность и открытость спортивных соревнований, сотрудничество между ответственными органами;
    • антикоррупционные меры в сфере образования, молодежи, спорта и культуры.

На данный момент в рамках Кластера 3 осталось завершить скрининг только двух разделов — «Налогообложение» и «Экономическая и монетарная политика». Всего для завершения процесса скрининга Украине предстоит пройти ещё 11 разделов из 33.

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