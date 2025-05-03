Вкладом США в инвестиционный фонд по соглашению о полезных ископаемых могут стать системы ПВО — Зеленский

США могут предоставить ПВО как вклад в инвестиционный фонд.

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Во время встречи с журналистами Президент Владимир Зеленский рассказал о содержании разговора со своим коллегой Дональдом Трампом, который состоялся в Ватикане. По его словам, встреча была короткой, но крайне предметной.

«Я считаю, что это была лучшая беседа из всех — короткая, но очень результативная. Формат тет-а-тет, на мой взгляд, сработал лучше всего», — сказал Зеленский.

Президент Украины сообщил, что подчеркнул, что вкладом США в инвестиционный фонд по соглашению о полезных ископаемых могут стать системы противовоздушной обороны, необходимые для защиты украинской инфраструктуры и населения.

«Я считаю, что фонд и само соглашение по недрам дают возможность защищать будущие инвестиции США. [...] Защищать, в частности, противовоздушной обороной нашу землю, наших людей. И поэтому мы готовы, чтобы вкладом стали системы ПВО. Я ему сказал о необходимом количестве — он пообещал, что они будут работать над этим, и это не бесплатные вещи. Я бы хотел иметь возможность, чтобы у нас был доступ к закупке американского оружия», — указал Зеленский.

Кроме того, лидеры обсудили вопрос санкций.

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