Внеском США до інвестиційного фонду з угоди про копалини можуть бути системи ППО – Зеленський

США можуть надати ППО як вклад в інвестиційний фонд.

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Під час зустрічі з журналістами Президент Володимир Зеленський розповів про зміст розмови зі своїм колегою Дональдом Трампом, яка відбулася у Ватикані. За його словами, зустріч була короткою, але надзвичайно предметною.

«Я вважаю, що це була найкраща розмова з усіх — коротка, але дуже результативна. Формат тет-а-тет, на мій погляд, спрацював краще за всі інші», — сказав Зеленський.

Президент України повідомив, що наголосив, що внеском США у інвестиційний фонд з угоди про копалини можуть бути системи протиповітряної оборони, необхідні для захисту української інфраструктури та населення.

«Я вважаю, що фонд і сама угода щодо надр дає можливість захищати майбутні інвестиції США. [...] Захищати, зокрема, протиповітряною обороною нашу землю, наших людей. І тому ми готові, щоб внеском були системи ППО. Я йому сказав про необхідну кількість — він пообіцяв, що вони працюватимуть над цим, і це не безкоштовні речі. І я хотів би мати можливість, щоб у нас був доступ до закупівлі американської збро», — вказав Зеленський.

Крім того, лідери обговорили питання санкцій.

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