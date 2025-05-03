Цифровий музей і маршрут пам’яті: Уряд анонсував культурну ініціативу

Проєкт передбачає залучення всіх областей, використання VR-технологій і доступність для людей з інвалідністю.

Джерело фото: Аліна Доценко

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Україна має у планах створити єдиний цифровий музей і прокласти ними національний маршрут. Як пише Укрінформ, про це заявила перша заступниця міністра розвитку громад та територій Альона Шкрум під час форуму «Стратегія розвитку культури в Україні на 2025-2030 роки».

«Ми вирішили, що кожна область нам надасть пропозиції щодо створення пілотних п'яти місць пам'яті. Ми їх обговоримо та запропонуємо спосіб, як їх зафіксувати, додати на єдиний сайт. Це буде єдиний цифровий музей, а зібрані в ньому відомості будуть покладені в основу великого національного маршруту», - сказала Шкрум.

За її словами, у Мінрозвитку очікують, що оцифровані дані будуть представлені кількома мовами і доступні до перегляду, зокрема, завдяки VR-технологіям.

«Це має бути щось лаконічне. Це не буде масштабний проєкт на мільйони доларів,.. натомість нові технології дозволять навіть краще показати деякі речі», - додала заступниця міністра.

Вона підкреслила, що фізичні місця, які підлягатимуть меморіалізації, мають бути інклюзивними, щоб люди з фізичними обмеженнями, яких буде багато, зокрема, серед ветеранів цієї війни, могли дістатися них.

Вказується, що за підсумками кількох робочих зустрічей щодо створення маршруту меморіалізації вже отримано кілька пропозицій, які можуть стати основою стандартів проєкту.

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