Практика судов
  1. В Украине

Цифровой музей и маршрут памяти: Правительство анонсировало культурную инициативу

14:36, 3 мая 2025
Проект предусматривает привлечение всех областей, использование VR-технологий и доступность для людей с инвалидностью.
Цифровой музей и маршрут памяти: Правительство анонсировало культурную инициативу
Источник фото: Алина Доценко
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Украина планирует создать единый цифровой музей и проложить по нему национальный маршрут. Как пишет Укринформ, об этом заявила первый заместитель министра развития общин и территорий Алена Шкрум во время форума «Стратегия развития культуры в Украине на 2025-2030 годы».

«Мы решили, что каждая область предоставит нам предложения по созданию пилотных пяти мест памяти. Мы их обсудим и предложим способ, как их зафиксировать, добавить на единый сайт. Это будет единый цифровой музей, а собранные в нем сведения будут положены в основу большого национального маршрута», — сказала Шкрум.

По ее словам, в Минразвития ожидают, что оцифрованные данные будут представлены на нескольких языках и доступны для просмотра, в том числе благодаря VR-технологиям.

«Это должно быть что-то лаконичное. Это не будет масштабный проект на миллионы долларов, ...зато новые технологии позволят даже лучше показать некоторые вещи», — добавила заместитель министра.

Она подчеркнула, что физические места, подлежащие мемориализации, должны быть инклюзивными, чтобы люди с физическими ограничениями, которых будет много, в том числе среди ветеранов этой войны, могли добраться до них.

Отмечается, что по итогам нескольких рабочих встреч по созданию маршрута мемориализации уже получено несколько предложений, которые могут стать основой стандартов проекта.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

 

культура

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Федор Вениславский зарегистрировал в Верховной Раде законопроект о Космических силах в структуре ВСУ

Помимо Сухопутных войск, Воздушных и Военно-Морских Сил депутаты предлагают ввести такой вид, как Космические Силы.

Суды в Казахстане присылают сторонам прогноз о том, будет ли удовлетворен их иск, сделанный с помощью ИИ

С помощью прогноза от судьи стороны получают ясное представление о перспективах их дела.

За незаконное перемещение детей будет предусмотрено до 12 лет лишения свободы – парламент принял законопроект за основу

Верховная Рада приняла за основу законопроект, которым за незаконное перемещение, неоправданную задержку репатриации, а также вербовку детей предлагается наказывать лишением свободы до 12 лет.

УПК не предусматривает приостановления судебного производства в случае мобилизации адвоката – Верховный Суд

Уголовный процессуальный кодекс предусматривает приостановление судебного производства только в случаях, когда мобилизован обвиняемый, однако это положение не распространяется на мобилизацию защитника, указал Верховный Суд.

Ненадлежащее поведение и неосмотрительность лишают права на восстановление процессуального срока – Верховный Суд

Лицо, указавшее электронный адрес в процессуальных документах, считается уведомленным о судебных решениях, отправленных по этому адресу, независимо от фактического ознакомления, поскольку на него возлагается обязанность проявлять процессуальную осмотрительность.

Контакты

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Микола Стефанчук
    Микола Стефанчук
    член Комітету Верховної Ради України з питань правової політики
  • Світлана Бакуліна
    Світлана Бакуліна
    суддя Верховного Суду у Касаційному господарському суді
  • Оксана Бірса
    Оксана Бірса
    голова Дніпровського районного суду міста Києва