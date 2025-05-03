Правительство запускает механизм учета депортированных или принудительно перемещенных детей

Реестр аккумулирует структурированные данные от государственных, местных и международных органов для эффективного реагирования и дальнейших действий.

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Министерство юстиции Украины сообщило о создании и внедрении Реестра сведений о депортированных или принудительно перемещенных детях.

«Наша главная задача как государства — установить личность каждого ребенка, которого незаконно депортировало государство-агрессор. Реестр — это часть нашего системного ответа на попытку лишить Украину ее будущего. Мы формируем верифицированную базу данных, которая позволяет работать с каждым случаем и приближать момент возвращения детей домой», — указали в Минюсте.

Как объясняется, Реестр позволяет собирать структурированную информацию о депортированных и принудительно перемещенных детях, в частности формировать личные дела на основе данных от государственных органов, местных властей, граждан, общественных и международных организаций.

Техническое создание Реестра уже завершено. В настоящее время осуществляется формирование и подача первых личных дел, которые в ближайшее время будет рассматривать специальная межведомственная комиссия.

Возвращение незаконно перемещенных и депортированных украинских детей — одна из ключевых целей четвертого пункта Формулы мира Президента Владимира Зеленского.

Реестр, созданный Министерством юстиции, аккумулирует данные, поступающие от государственных, местных и международных структур, обеспечивая целостность, упорядоченность и доступность информации для последующих действий по возвращению детей на Родину.

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