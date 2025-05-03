Уряд запускає механізм обліку депортованих або примусово переміщених дітей

Реєстр акумулює структуровані дані від державних, місцевих та міжнародних органів для ефективного реагування та подальших дій.

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Міністерство юстиції України повідомили про створення та впровадження Реєстру відомостей щодо депортованих або примусово переміщених дітей.

«Наше головне завдання як держави — встановити особу кожної дитини, яку було незаконно депортовано державою-агресором. Реєстр — це частина нашої системної відповіді на спробу позбавити Україну її майбутнього. Ми формуємо верифіковану базу даних, яка дозволяє працювати з кожним випадком і наближати момент повернення дітей додому», — вказали у Мін’юсті.

Як пояснюється, Реєстр дозволяє збирати структуровану інформацію про депортованих та примусово переміщених дітей, зокрема формувати особові справи на основі даних від державних органів, місцевої влади, громадян, громадських та міжнародних організацій.

Технічне створення Реєстру вже завершене. Наразі здійснюється формування та подання перших особових справ, які найближчим часом розглядатиме спеціальна міжвідомча комісія.

Повернення незаконно переміщених та депортованих українських дітей, — одна з ключових цілей четвертого пункту Формули миру Президента Володимира Зеленського.

Реєстр, створений Міністерством юстиції, акумулює дані, які надходять від державних, місцевих та міжнародних структур, забезпечуючи цілісність, упорядкованість і доступність інформації для подальших дій з повернення дітей на Батьківщину.

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