Україна завершила скринінг ще одного розділу переговорів про вступ до ЄС — Гетманцев

У Брюсселі завершено скринінг ще одного розділу переговорної рамки — «Освіта та культура».

Джерело фото: EPA/UPG

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У Брюсселі відбулася двостороння зустріч між делегаціями України та Європейської Комісії в межах офіційного скринінгу відповідності українського законодавства праву ЄС. Цього разу йшлося про Розділ 26 «Освіта та культура», що входить до Кластеру 3 «Конкурентоспроможність та інклюзивний розвиток». Про це повідомив голова парламентського Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

Розділ вважається одним із найлегших, адже не передбачає прямої імплементації норм права ЄС у національне законодавство. Згідно зі статтею 6 Договору про функціонування ЄС, компетенція у сфері освіти, культури, молоді та спорту належить державам-членам, а роль Євросоюзу — підтримка і координація.

Під час зустрічі українська делегація презентувала стан законодавства за такими напрямками, як:

політика щодо раннього розвитку та догляду за дітьми, початкової та середньої освіти;

законодавство про дошкільну та професійну освіту;

комплексна трансформація вищої освіти (розширення автономії університетів, індивідуальні освітні траєкторії для студентів, модернізація мережі закладів вищої освіти);

міжнародне співробітництво та співпраця з програмами ЄС, спрямованими на підтримку освіти та культури;

горизонтальні політики і прогрес у цифровій та зеленій трансформації;

державні ініціативи з розвитку навичок для працевлаштування та навчання впродовж життя;

розвиток молодіжних обмінів, заохочення участі молодих людей у демократичному житті Європи;

розвиток європейського виміру в спорті: чесність і відкритість спортивних змагань, співпраця між органами, відповідальними за спорт;

антикорупційні заходи у сфері освіти, молоді, спорту та культури

Наразі у межах Кластеру 3 залишилось завершити скринінг лише двох розділів — «Оподаткування» та «Економічна і монетарна політика». Загалом до завершення процесу скринінгу Україні потрібно пройти ще 11 розділів із 33.

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