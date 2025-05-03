Практика судів
  1. В Україні

Україна завершила скринінг ще одного розділу переговорів про вступ до ЄС — Гетманцев

17:10, 3 травня 2025
У Брюсселі завершено скринінг ще одного розділу переговорної рамки — «Освіта та культура».
Україна завершила скринінг ще одного розділу переговорів про вступ до ЄС — Гетманцев
Джерело фото: EPA/UPG
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Брюсселі відбулася двостороння зустріч між делегаціями України та Європейської Комісії в межах офіційного скринінгу відповідності українського законодавства праву ЄС. Цього разу йшлося про Розділ 26 «Освіта та культура», що входить до Кластеру 3 «Конкурентоспроможність та інклюзивний розвиток». Про це повідомив голова парламентського Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

Розділ вважається одним із найлегших, адже не передбачає прямої імплементації норм права ЄС у національне законодавство. Згідно зі статтею 6 Договору про функціонування ЄС, компетенція у сфері освіти, культури, молоді та спорту належить державам-членам, а роль Євросоюзу — підтримка і координація.

Під час зустрічі українська делегація презентувала стан законодавства за такими напрямками, як:

  • політика щодо раннього розвитку та догляду за дітьми, початкової та середньої освіти;
  • законодавство про дошкільну та професійну освіту;
  • комплексна трансформація вищої освіти (розширення автономії університетів, індивідуальні освітні траєкторії для студентів, модернізація мережі закладів вищої освіти);
  • міжнародне співробітництво та співпраця з програмами ЄС, спрямованими на підтримку освіти та культури;
  • горизонтальні політики і прогрес у цифровій та зеленій трансформації;
  • державні ініціативи з розвитку навичок для працевлаштування та навчання впродовж життя;
  • розвиток молодіжних обмінів, заохочення участі молодих людей у демократичному житті Європи;
  • розвиток європейського виміру в спорті: чесність і відкритість спортивних змагань, співпраця між органами, відповідальними за спорт;
  • антикорупційні заходи у сфері освіти, молоді, спорту та культури

Наразі у межах Кластеру 3 залишилось завершити скринінг лише двох розділів — «Оподаткування» та «Економічна і монетарна політика». Загалом до завершення процесу скринінгу Україні потрібно пройти ще 11 розділів із 33.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій. 

 

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Федір Веніславський зареєстрував у Верховній Раді законопроект про Космічні сили у структурі ЗСУ

Крім Сухопутних військ, Повітряних та Військово-Морських Сил депутати пропонують увести такий вид, як Космічні Сили.

Суди в Казахстані надсилають сторонам прогноз щодо того, чи буде задоволено їх позов, зроблений за допомогою ШІ

За допомогою прогнозу від судді сторони отримують чітке уявлення про перспективи їхньої справи.

За незаконне переміщення дітей буде передбачено до 12 років позбавлення волі – парламент прийняв законопроект за основу

Верховна Рада прийняла за основу законопроект, яким за незаконне переміщення, невиправдану затримку репатріації, а також вербування дітей пропонується карати до 12 років позбавлення волі.

КПК не передбачає зупинення судового провадження у випадку мобілізації адвоката – Верховний Суд

Кримінальний процесуальний кодекс передбачає зупинення судового провадження лише у випадках, коли був мобілізований обвинувачений, однак це положення не поширюється на мобілізацію захисника, вказав Верховний Суд.

Неналежна поведінка і необачність позбавляють права на поновлення процесуального строку – Верховний Суд

Особа, яка зазначила електронну адресу в процесуальних документах, вважається повідомленою про судові рішення, направлені за цією адресою, незалежно від фактичного ознайомлення, оскільки на неї покладається обов’язок проявляти процесуальну обачність.

Контакти

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Микола Стефанчук
    Микола Стефанчук
    член Комітету Верховної Ради України з питань правової політики
  • Світлана Бакуліна
    Світлана Бакуліна
    суддя Верховного Суду у Касаційному господарському суді
  • Оксана Бірса
    Оксана Бірса
    голова Дніпровського районного суду міста Києва