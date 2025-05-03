Україна завершила скринінг ще одного розділу переговорів про вступ до ЄС — Гетманцев

У Брюсселі відбулася двостороння зустріч між делегаціями України та Європейської Комісії в межах офіційного скринінгу відповідності українського законодавства праву ЄС. Цього разу йшлося про Розділ 26 «Освіта та культура», що входить до Кластеру 3 «Конкурентоспроможність та інклюзивний розвиток». Про це повідомив голова парламентського Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.
Розділ вважається одним із найлегших, адже не передбачає прямої імплементації норм права ЄС у національне законодавство. Згідно зі статтею 6 Договору про функціонування ЄС, компетенція у сфері освіти, культури, молоді та спорту належить державам-членам, а роль Євросоюзу — підтримка і координація.
Під час зустрічі українська делегація презентувала стан законодавства за такими напрямками, як:
Наразі у межах Кластеру 3 залишилось завершити скринінг лише двох розділів — «Оподаткування» та «Економічна і монетарна політика». Загалом до завершення процесу скринінгу Україні потрібно пройти ще 11 розділів із 33.
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