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Для роботодавців планують встановити норматив для працевлаштування учасників бойових дій

17:46, 3 травня 2025
Згідно законопроекту, найбільша квота на працевлаштування учасників бойових дій передбачена саме для органів державної влади та місцевого самоврядування.
Для роботодавців планують встановити норматив для працевлаштування учасників бойових дій
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У Верховній Раді зареєстрували законопроект щодо підтримки працевлаштування учасників бойових дій (реєстраційний номер 13180-1). Про це повідомив голова парламентського Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

Зокрема, документ пропонує:  

Встановити норматив робочих місць для УБД для роботодавців

  • одного робочого місця – для роботодавців, що мають від 8 до 25 працівників
  • 5% – для роботодавців, що мають понад 25 працівників
  • 10% – для органів державної влади та місцевого самоврядування

Встановити виплату компенсації за працевлаштування УБД для роботодавців, які виконують норматив.

Компенсація виплачується у розмірі фактичних витрат роботодавця на сплату ПДФО, ВЗ та ЄСВ за УБД, які безперервно протягом повного звітного кварталу були працівниками такого роботодавця.

Забезпечується фінансування витрат на професійну підготовку, підвищення кваліфікації та перепідготовку УБД та виплату компенсацій роботодавцям за працевлаштування ветеранів.

Це здійснюватиметься за рахунок коштів, що надходять до Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття від сплати роботодавцями внеску на підтримку працевлаштування УБД.

За словами Гетманцева, згідно законопроекту, найбільша квота на працевлаштування учасників бойових дій передбачена саме для органів державної влади та місцевого самоврядування.

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Верховна Рада України

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