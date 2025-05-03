Государственная служба статистики анонсировала ликвидацию ЕГРПОУ

Госстат запускает общественное обсуждение постепенного прекращения Единого государственного реестра предприятий и организаций Украины.

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Государственная служба статистики Украины сообщила о запуске общественного обсуждения по поводу будущей ликвидации Единого государственного реестра предприятий и организаций Украины (ЕГРПОУ).

Речь идет о подготовке к постепенному переходу на единую цифровую, прозрачную и удобную систему идентификации субъектов хозяйствования.

Как указывают в Госстате, это часть более широкой реформы цифровизации государственного управления, евроинтеграции и модернизации официальной статистики.

План мероприятий, разработанный Госстатом в сотрудничестве с Министерством юстиции, Министерством цифровой трансформации, Министерством экономики, Министерством финансов и другими органами исполнительной власти, предусматривает интеграцию функций в рамках Единого государственного реестра юридических лиц, физических лиц – предпринимателей и общественных формирований (ЕГР), который ведет Минюст.

Этот шаг:

учитывает необходимость обновления законодательной базы в соответствии с новым Законом Украины «Об официальной статистике»;

обеспечивает согласованность регистрационной информации;

готовит технические и правовые предпосылки для эффективной интеграции.

Планируемая трансформация открывает новые возможности:

устранение дублирования государственных ИТ-систем и реестров;

сокращение бюрократии для бизнеса;

отмена дублирующих бумажных справок (выписка из Единого госреестра предприятий и организаций Украины);

повышение качества и доступности регистрационных данных;

укрепление доверия к государственной статистике благодаря современным цифровым решениям;

внедрение международных подходов к управлению данными.

Интеграция функций в одном реестре означает:

минус траты времени и ресурсов,

минус одна справка для бизнеса (выписка из ЕГРПОУ),

плюс — идентификация субъектов хозяйствования в одном месте,

плюс — цифровое удобство и эффективность госуслуг.

В Госстате подчеркнули, что ЕГРПОУ продолжает работать. Речь идет о стратегическом этапе общественных консультаций и планирования долгосрочных изменений.

Общественное обсуждение продлится до 25 мая.

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