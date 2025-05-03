Практика судов
  1. В Украине

Государственная служба статистики анонсировала ликвидацию ЕГРПОУ

20:33, 3 мая 2025
Госстат запускает общественное обсуждение постепенного прекращения Единого государственного реестра предприятий и организаций Украины.
Государственная служба статистики анонсировала ликвидацию ЕГРПОУ
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Государственная служба статистики Украины сообщила о запуске общественного обсуждения по поводу будущей ликвидации Единого государственного реестра предприятий и организаций Украины (ЕГРПОУ).

Речь идет о подготовке к постепенному переходу на единую цифровую, прозрачную и удобную систему идентификации субъектов хозяйствования.

Как указывают в Госстате, это часть более широкой реформы цифровизации государственного управления, евроинтеграции и модернизации официальной статистики.

План мероприятий, разработанный Госстатом в сотрудничестве с Министерством юстиции, Министерством цифровой трансформации, Министерством экономики, Министерством финансов и другими органами исполнительной власти, предусматривает интеграцию функций в рамках Единого государственного реестра юридических лиц, физических лиц – предпринимателей и общественных формирований (ЕГР), который ведет Минюст.

Этот шаг:

  • учитывает необходимость обновления законодательной базы в соответствии с новым Законом Украины «Об официальной статистике»;
  • обеспечивает согласованность регистрационной информации;
  • готовит технические и правовые предпосылки для эффективной интеграции.

Планируемая трансформация открывает новые возможности:

  • устранение дублирования государственных ИТ-систем и реестров;
  • сокращение бюрократии для бизнеса;
  • отмена дублирующих бумажных справок (выписка из Единого госреестра предприятий и организаций Украины);
  • повышение качества и доступности регистрационных данных;
  • укрепление доверия к государственной статистике благодаря современным цифровым решениям;
  • внедрение международных подходов к управлению данными.

Интеграция функций в одном реестре означает:

  • минус траты времени и ресурсов,
  • минус одна справка для бизнеса (выписка из ЕГРПОУ),
  • плюс — идентификация субъектов хозяйствования в одном месте,
  • плюс — цифровое удобство и эффективность госуслуг.

В Госстате подчеркнули, что ЕГРПОУ продолжает работать. Речь идет о стратегическом этапе общественных консультаций и планирования долгосрочных изменений.

Общественное обсуждение продлится до 25 мая.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Госстат

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Федор Вениславский зарегистрировал в Верховной Раде законопроект о Космических силах в структуре ВСУ

Помимо Сухопутных войск, Воздушных и Военно-Морских Сил депутаты предлагают ввести такой вид, как Космические Силы.

Суды в Казахстане присылают сторонам прогноз о том, будет ли удовлетворен их иск, сделанный с помощью ИИ

С помощью прогноза от судьи стороны получают ясное представление о перспективах их дела.

За незаконное перемещение детей будет предусмотрено до 12 лет лишения свободы – парламент принял законопроект за основу

Верховная Рада приняла за основу законопроект, которым за незаконное перемещение, неоправданную задержку репатриации, а также вербовку детей предлагается наказывать лишением свободы до 12 лет.

УПК не предусматривает приостановления судебного производства в случае мобилизации адвоката – Верховный Суд

Уголовный процессуальный кодекс предусматривает приостановление судебного производства только в случаях, когда мобилизован обвиняемый, однако это положение не распространяется на мобилизацию защитника, указал Верховный Суд.

Ненадлежащее поведение и неосмотрительность лишают права на восстановление процессуального срока – Верховный Суд

Лицо, указавшее электронный адрес в процессуальных документах, считается уведомленным о судебных решениях, отправленных по этому адресу, независимо от фактического ознакомления, поскольку на него возлагается обязанность проявлять процессуальную осмотрительность.

Контакты

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Микола Стефанчук
    Микола Стефанчук
    член Комітету Верховної Ради України з питань правової політики
  • Світлана Бакуліна
    Світлана Бакуліна
    суддя Верховного Суду у Касаційному господарському суді
  • Оксана Бірса
    Оксана Бірса
    голова Дніпровського районного суду міста Києва