Государственная служба статистики анонсировала ликвидацию ЕГРПОУ

Государственная служба статистики Украины сообщила о запуске общественного обсуждения по поводу будущей ликвидации Единого государственного реестра предприятий и организаций Украины (ЕГРПОУ).
Речь идет о подготовке к постепенному переходу на единую цифровую, прозрачную и удобную систему идентификации субъектов хозяйствования.
Как указывают в Госстате, это часть более широкой реформы цифровизации государственного управления, евроинтеграции и модернизации официальной статистики.
План мероприятий, разработанный Госстатом в сотрудничестве с Министерством юстиции, Министерством цифровой трансформации, Министерством экономики, Министерством финансов и другими органами исполнительной власти, предусматривает интеграцию функций в рамках Единого государственного реестра юридических лиц, физических лиц – предпринимателей и общественных формирований (ЕГР), который ведет Минюст.
Этот шаг:
Планируемая трансформация открывает новые возможности:
Интеграция функций в одном реестре означает:
В Госстате подчеркнули, что ЕГРПОУ продолжает работать. Речь идет о стратегическом этапе общественных консультаций и планирования долгосрочных изменений.
Общественное обсуждение продлится до 25 мая.
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