У Києві чоловік пошкодив банкомат бетонним блоком, обурившись, що на карті немає грошей

У Києві чоловік розтрощив банкомат бетонним блоком і палкою, бо на картці не було грошей.

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У столиці поліцейські затримали чоловіка за пошкодження банкомата – він, виявивши відсутність коштів на власному рахунку, вирішив помститися банківській установі. Тепер чоловіку за вчинення хуліганських дій загрожує до п’яти років обмеження волі. Про це повідомили у поліції Києва.

Як зазначається, що правоохоронців звернулися представники служби безпеки одного з банків. Заявники повідомили, що невідомі пошкодили банкомат у Дарницькому районі.

Правоохоронцям вдалося встановити, що вночі невідома особа бетонним блоком та палицею пошкодила банкомат та зникла в невідомому напрямку. Грошові кошти залишилися на місці.

Чоловік, якого затримали поліцейські, пояснив свій вчинок тим, що хотів перевірити стан власного рахунку, а коли виявив відсутність коштів, вирішив помститися банківській установі та розбив банкомат.

Чоловіку повідомили про підозру за ч. 1 ст. 296 Кримінального кодексу України — хуліганство.

Наразі затриманого перевіряють на вірогідну причетність до інших кримінальних правопорушень на території Києва.

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