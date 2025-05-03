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Зеленський розповів, які два варіанти розміщення контингенту в Україні розглядаються

18:22, 3 травня 2025
За словами Президента, є два напрямки.
Зеленський розповів, які два варіанти розміщення контингенту в Україні розглядаються
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Президент Володимир Зеленський під час спілкування з журналістами заявив, що існує два різні підходи щодо контингенту в Україні.

«У нас були засідання і розмови щодо контингенту або коаліції – є два різні підходи. Але і у першому, і у другому випадку – це велика армія України. Тобто ми всі це розуміємо. Сильна армія – армія спроможна захищатися. І для нас це дійсно номер один в гарантіях безпеки. Ми відкрито про це говоримо. Далі є два напрямки. Це контингент в серйозній кількості, або це контингент, який в меншій кількості, показує присутність. Тобто меншої кількості, але з підключенням, якщо є п'ята стаття. Або на кшталт п'ятої статті», – розповів Зеленський про варіанти гарантій безпеки для України.

За його словами, велика кількість контингенту потрібна тоді, коли немає «американського бекстопу» – тобто гарантій безпеки з боку США.

Зазначимо, що Президент України наголосив, що внеском США у інвестиційний фонд з угоди про копалини можуть бути системи протиповітряної оборони, необхідні для захисту української інфраструктури та населення.

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Україна Володимир Зеленський

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