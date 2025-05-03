Вперше в історії морський дрон Magura знищив російський літак Су-30, відео

Су-30 збитий під Новоросійськом.

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Вперше в світі українські воїни з морського дрона Magura V5 знищили російський літак Су-30 під Новоросійськом.

"Спецпідрозділом ГУР МО України у взаємодії з СБУ та Силами оборони України у Чорному морі ліквідовано російський Су-30 - це перше у світі знищення бойового літака морським дроном", - розповіли у ГУР.

Удару по російському літаку завдали воїни спецпідрозділу ГУР МО України Group 13 ракетою безпілотної морської платформи Magura.

Багатоцільовий винищувач РФ, чия орієнтовна вартість становить близько 50 мільйонів доларів,спалахнув у повітрі та зрештою впав у море.

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