У Хмельницькому судитимуть чоловіка, який вимагав у знайомої 10 тисяч, а потім зґвалтував її

У Хмельницькому судитимуть 27-річного чоловіка, який, за версією слідства, вимагав гроші у знайомої, а під час однієї зустрічі її зґвалтував. Про це повідомляє обласна прокуратура.

Під приводом надуманого боргу він вимагав у знайомої 10 тисяч гривень щомісяця. Свої вимоги обвинувачений супроводжував погрозами, переслідуванням, пошкодженням майна. Під час однієї із зустрічей він зґвалтував жінку.

Зловмисника затримали в лютому цього року. Йому обрали безальтернативний запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Йому загрожує позбавлення волі до 12 років.

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