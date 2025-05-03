У ПФУ пояснили, за яких умов починаються страхові виплати у разі профзахворювання

Щомісячні страхові виплати встановлюються з дати, коли експертна команда з оцінювання повсякденного функціонування офіційно визначає ступінь втрати профпрацездатності в результаті нещасного випадку чи профзахворювання.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

ПФУ Донецької області розповідає, за яких умов починаються страхові виплати у разі профзахворювання.

Зазначається, що щомісячні страхові виплати встановлюються з дати, коли експертна команда з оцінювання повсякденного функціонування офіційно визначає ступінь втрати професійної працездатності в результаті нещасного випадку чи профзахворювання.

Якщо потерпілий звертається вперше через три роки після встановлення стійкої втрати працездатності через нещасний випадок, страхові виплати починаються з дня подання заяви (згідно з постановою правління ПФУ від 26.01.2024 №4-1).

Як подати заяву на страхову виплату - дивіться у відео.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.