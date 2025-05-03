Грози та сильні пориви вітру – 4 травня в Україні оголошено жовтий рівень небезпеки

4 травня синоптики прогнозують негоду у більшості областей.

Джерело фото: Getty Images

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В Україні очікуються сильні пориви вітру та грози. Зокрема, як попереджають у Державній службі України з надзвичайних ситуацій, за прогнозами синоптиків Укргідрометцентру 4 травня вдень у Києві, західних, північних, Вінницькій та Черкаській областях очікуються грози.

«По всій території країни, крім південного сходу – пориви вітру 15-20 м/с. Оголошено I рівень небезпеки, жовтий», - йдеться у повідомленні.

Погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних, комунальних підприємств та руху транспорту.

У ДСНС закликають бути обережними.

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