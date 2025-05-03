Чи потрібно змінювати по батькові дитини, якщо батько змінив ім’я: пояснення Мін'юсту

Під час дії воєнного стану в Україні заяву про зміну імені, а також заяву про зміну імені батька та по батькові малолітньої дитини в актовому записі про народження дитини, можна подати, особисто звернувшись до будь-якого ДРАЦС.

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Міністерство юстиції України розповідає, чи потрібно змінювати по батькові дитини, якщо батько змінив ім’я.

Державна реєстрація народження дитини проводиться органом державної реєстрації актів цивільного стану з одночасним визначенням її походження та присвоєнням їй прізвища, власного імені та по батькові відповідно до норм Сімейного кодексу України.

З часом батько дитини може прийняти рішення про зміну свого імені. Тоді постає запитання: чи потрібно змінювати по батькові у свідоцтві про народження його дитини?

Зміна по батькові дитини при зміні імені батька не є обов’язковою процедурою. Вона рекомендована, оскільки дозволяє одним документом – свідоцтвом про народження дитини підтвердити факт родинних відносин. Але, якщо такі зміни не внести до актового запису про народження дитини – усі раніше видані їй документи залишаться чинними, а факт родинних відносин підтверджуватиметься ще одним додатковим документом - свідоцтвом про зміну імені батька.

Під час прийняття заяви про зміну імені ( тобто був Сергій став Володимир) працівник відділу державної реєстрації актів цивільного стану (далі – ДРАЦС) роз’яснює заявнику те, що за наявності у нього малолітніх дітей до їхніх актових записів про народження можливо внести відповідні зміни, зокрема змінити його ім’я як батька дитини та по батькові дитини.

Для цього, після державної реєстрації зміни імені, необхідно подати до ДРАЦС заяву батьків про зміну по батькові дитини та за результатами її розгляду отримати нове свідоцтво про народження дитини з оновленими даними.

Куди необхідно звернутися, щоб змінити по батькові?

Під час дії воєнного стану в Україні заяву про зміну імені, а також заяву про зміну імені батька та по батькові малолітньої дитини в актовому записі про народження дитини, можна подати, особисто звернувшись до будь-якого ДРАЦС, незалежно від зареєстрованого місця проживання заявника.

Для подання заяви пред’являється паспорт громадянина України.

Реалізація права на зміну по батькові залежить від віку дитини.

У дитини, яка не досягла 14-річного віку, можна змінити по батькові за умови, що батько цієї дитини змінив власне ім’я. Для цього потрібно подати до ДРАЦС спільну заяву обох батьків дитини (або лише батька - у разі, коли матір померла, визнана безвісно відсутньою, оголошена померлою, визнана обмежено дієздатною, недієздатною) про зміну по батькові дитини. До заяви додається свідоцтво (свідоцтва) про народження дитини (дітей). Після внесення змін до актового запису про народження малолітньої дитини заявнику буде повторно видано свідоцтво про народження з оновленими даними. Раніше видані свідоцтва про народження малолітніх дітей заявника вилучаються і знищуються у встановленому порядку. Дитина, у віці від 14 до 16 років, може самостійно подати заяву про зміну по батькові, лише за письмової згоди обох батьків (або одного з батьків - у разі, коли другий з батьків помер, визнаний безвісно відсутнім, оголошений померлим, визнаний обмежено дієздатним, недієздатним, позбавлений батьківських прав щодо цієї дитини, а також якщо відомості про батька (матір) дитини виключено з актового запису про її народження або якщо відомості про чоловіка як батька дитини внесені до актового запису про її народження за заявою матері). При цьому зміна імені батьком не обов’язкова.

Заява про надання згоди батьків (одного з батьків) або піклувальника на зміну прізвища та (або) власного імені, та (або) по батькові малолітньої дитини може подаватися ними особисто, а у разі коли така заява через поважну причину не може бути подана особисто одним з батьків, ця заява, справжність підпису на якій засвідчується нотаріально, від його імені може бути подана другим з батьків.

Дитина, яка досягла 16-річного віку, може самостійно подати заяву про зміну по батькові. Згода батьків на таку зміну, а також зміна імені батьком не потрібні.

В останніх двох випадках до відділу державної реєстрації актів цивільного стану особисто заявником подається заява про зміну імені, до якої додаються:

а) свідоцтво про народження заявника;

б) свідоцтво про шлюб (у разі коли заявник перебуває у шлюбі);

в) свідоцтво про розірвання шлюбу (у разі коли шлюб розірвано);

г) свідоцтва про народження дітей (у разі, коли заявник має малолітніх або неповнолітніх дітей);

ґ) свідоцтва про зміну імені заявника, батька чи матері, якщо воно раніше було змінено;

д) фотокартка заявника;

є) квитанція про сплату державного мита.

Після державної реєстрації зміни імені заявнику видається свідоцтво про зміну імені, яке є підставою для обов’язкового звернення протягом одного місяця до територіальних підрозділів Державної міграційної служби для обміну паспорта.