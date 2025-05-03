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У школах стартував моніторинг щодо забезпечення української мови в освітньому процесі

16:34, 3 травня 2025
У школах України стартував моніторинг використання державної мови в освіті.
У школах стартував моніторинг щодо забезпечення української мови в освітньому процесі
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У школах з 28 квітня розпочався третій етап моніторингового дослідження щодо забезпечення функціонування державної мови в освітньому процесі. Такий моніторинг триває в межах спільного проєкту Уповноваженого із захисту державної мови Тараса Кременя і Державної служби якості освіти України.

Метою дослідження є:

  • виявити актуальні тенденції у використанні української мови в освітньому середовищі;
  • визначити чинники, що впливають на мовні практики учасників освітнього процесу у межах закладу освіти і поза ним;
  • оцінити рівень мотивації до вдосконалення володіння державною мовою;
  • провести аналіз мотивації до підвищення рівня володіння державною мовою;
  • вивчити наявність та якість навчально-методичних і цифрових ресурсів для вивчення української мови.

Дослідження проводять четвертий рік поспіль, зауважив Тарас Кремінь

Уповноважений наголосив на важливості дотримання 21 статті Закону про державну мову, яка передбачає обов’язкове застосування української в закладах освіти та закликав усіх учасників освітнього процесу до активної співпраці у питанні утвердження державної мови в школах та за їх межами.

Протягом 2022-2025 років Уповноважений і Державна служба якості освіти України проводили щорічні моніторинги застосування української мови як державної у закладах загальної середньої освіти, в межах яких опитувались учні, їхні батьки та вчителі з питань мови спілкування в освітньому процесі, під час перерв, у повсякденні і щодо використання онлайн-контенту.

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