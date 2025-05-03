Практика судів
  1. У світі

Суддю ООН Лідію Мугамбе засудили за сучасне рабство: використовала працю молодої жінки як рабині

16:53, 3 травня 2025
Прокуратура довела, що Мугамбе незаконно оформила для жінки візу, за якою та мала працювати в дипломатичній установі в Лондоні, але фактично була змушена до рабства.
Суддю ООН Лідію Мугамбе засудили за сучасне рабство: використовала працю молодої жінки як рабині
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Суддю Організації Об’єднаних Націй Лідію Мугамбе засудили до шести років і чотирьох місяців ув’язнення за примус молодої жінки до неоплачуваної праці в її будинку. Про це пише ВВС.

Як встановило слідство, 50-річна Мугамбе, яка на той момент навчалася в Оксфордському університеті та обіймала посаду судді Високого суду Уганди, утримувала у своєму помешканні в Оксфордширі молоду угандійку, змушуючи її безоплатно працювати покоївкою і нянею. Суд визнав її винною у скоєнні злочинів, пов’язаних із сучасним рабством.

Прокуратура довела, що Мугамбе незаконно оформила для жінки візу, за якою та мала працювати в дипломатичній установі в Лондоні, але фактично була змушена до рабства.

Потерпіла розповіла, що «не може повернутися до Уганди» через страх перед тим, що з нею може статися, і додала, що може ніколи більше не побачити свою матір.

Прокуратура також підкреслила значний дисбаланс влади між жертвою і підсудною.

Університет Оксфорда, де навчалася Мугамбе, заявив про початок власного дисциплінарного процесу. Британська поліція, у свою чергу, сподівається, що цей вирок допоможе іншим жертвам сучасного рабства наважитися звернутися по допомогу.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

 

суд Велика Британія

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Федір Веніславський зареєстрував у Верховній Раді законопроект про Космічні сили у структурі ЗСУ

Крім Сухопутних військ, Повітряних та Військово-Морських Сил депутати пропонують увести такий вид, як Космічні Сили.

Суди в Казахстані надсилають сторонам прогноз щодо того, чи буде задоволено їх позов, зроблений за допомогою ШІ

За допомогою прогнозу від судді сторони отримують чітке уявлення про перспективи їхньої справи.

За незаконне переміщення дітей буде передбачено до 12 років позбавлення волі – парламент прийняв законопроект за основу

Верховна Рада прийняла за основу законопроект, яким за незаконне переміщення, невиправдану затримку репатріації, а також вербування дітей пропонується карати до 12 років позбавлення волі.

КПК не передбачає зупинення судового провадження у випадку мобілізації адвоката – Верховний Суд

Кримінальний процесуальний кодекс передбачає зупинення судового провадження лише у випадках, коли був мобілізований обвинувачений, однак це положення не поширюється на мобілізацію захисника, вказав Верховний Суд.

Неналежна поведінка і необачність позбавляють права на поновлення процесуального строку – Верховний Суд

Особа, яка зазначила електронну адресу в процесуальних документах, вважається повідомленою про судові рішення, направлені за цією адресою, незалежно від фактичного ознайомлення, оскільки на неї покладається обов’язок проявляти процесуальну обачність.

Контакти

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Микола Стефанчук
    Микола Стефанчук
    член Комітету Верховної Ради України з питань правової політики
  • Світлана Бакуліна
    Світлана Бакуліна
    суддя Верховного Суду у Касаційному господарському суді
  • Оксана Бірса
    Оксана Бірса
    голова Дніпровського районного суду міста Києва