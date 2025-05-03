Суддю ООН Лідію Мугамбе засудили за сучасне рабство: використовала працю молодої жінки як рабині

Прокуратура довела, що Мугамбе незаконно оформила для жінки візу, за якою та мала працювати в дипломатичній установі в Лондоні, але фактично була змушена до рабства.

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Суддю Організації Об’єднаних Націй Лідію Мугамбе засудили до шести років і чотирьох місяців ув’язнення за примус молодої жінки до неоплачуваної праці в її будинку. Про це пише ВВС.

Як встановило слідство, 50-річна Мугамбе, яка на той момент навчалася в Оксфордському університеті та обіймала посаду судді Високого суду Уганди, утримувала у своєму помешканні в Оксфордширі молоду угандійку, змушуючи її безоплатно працювати покоївкою і нянею. Суд визнав її винною у скоєнні злочинів, пов’язаних із сучасним рабством.

Прокуратура довела, що Мугамбе незаконно оформила для жінки візу, за якою та мала працювати в дипломатичній установі в Лондоні, але фактично була змушена до рабства.

Потерпіла розповіла, що «не може повернутися до Уганди» через страх перед тим, що з нею може статися, і додала, що може ніколи більше не побачити свою матір.

Прокуратура також підкреслила значний дисбаланс влади між жертвою і підсудною.

Університет Оксфорда, де навчалася Мугамбе, заявив про початок власного дисциплінарного процесу. Британська поліція, у свою чергу, сподівається, що цей вирок допоможе іншим жертвам сучасного рабства наважитися звернутися по допомогу.

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