З травня для колишніх «обмежено придатних» військовослужбовців оновили базову військову підготовку

З 1 травня в Україні оновлено програму підготовки для військовослужбовців, раніше визнаних «обмежено придатними».

Джерело фото: Збройні Сили Канади з Україною

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

З 1 травня для військовослужбовців, які раніше були визнані «обмежено придатними» та призначені до служби до служби в частинах забезпечення, підрозділах охорони, ТЦК та СП, вищих військових навчальних закладах, навчальних центрах, установах, медичних підрозділах, а також підрозділах логістики, зв’язку та охорони з 1 травня проходять базову військову підготовку (БЗВП) по скороченій процедурі. Також для них передбачений знижений рівень фізичних навантажень. Про це повідомляє Центр стратегічних комунікацій (СтратКом) Збройних Сил України.

«Зміни у БЗВП для колишньої категорії “обмежено придатних”! Починаючи з 1 травня на таких військовослужбовців чекає оновлена програма: скорочення терміну підготовки до одного місяця (замість 45 діб); зниження рівня фізичних навантажень; формування окремих навчальних підрозділів (рот або взводів)», - вказали там.

Водночас вказується, що йдеться про військовослужбовців, які щойно призвані на службу, та тих, хто раніше проходив навчання на кафедрах військової підготовки або з різних причин проходить БЗВП повторно.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.