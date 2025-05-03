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З травня для колишніх «обмежено придатних» військовослужбовців оновили базову військову підготовку

17:28, 3 травня 2025
З 1 травня в Україні оновлено програму підготовки для військовослужбовців, раніше визнаних «обмежено придатними».
З травня для колишніх «обмежено придатних» військовослужбовців оновили базову військову підготовку
Джерело фото: Збройні Сили Канади з Україною
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З 1 травня для військовослужбовців, які раніше були визнані «обмежено придатними» та призначені до служби до служби в частинах забезпечення, підрозділах охорони, ТЦК та СП, вищих військових навчальних закладах, навчальних центрах, установах, медичних підрозділах, а також підрозділах логістики, зв’язку та охорони з 1 травня проходять базову військову підготовку (БЗВП) по скороченій процедурі. Також для них передбачений знижений рівень фізичних навантажень. Про це повідомляє Центр стратегічних комунікацій (СтратКом) Збройних Сил України.

«Зміни у БЗВП для колишньої категорії “обмежено придатних”! Починаючи з 1 травня на таких військовослужбовців чекає оновлена програма: скорочення терміну підготовки до одного місяця (замість 45 діб); зниження рівня фізичних навантажень; формування окремих навчальних підрозділів (рот або взводів)», - вказали там.

Водночас вказується, що йдеться про військовослужбовців, які щойно призвані на службу, та тих, хто раніше проходив навчання на кафедрах військової підготовки або з різних причин проходить БЗВП повторно.

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ЗСУ військовослужбовці ТЦК

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